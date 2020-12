niiio finance group AG: niiio kooperiert mit Quantoz für Wertpapier-Blockchain-Projekt

Die Entwickler von niiio erarbeiten derzeit ein Emissions-Konzept auf Basis der Quantoz-Technologie und führen dafür zunächst umfangreiche Tests durch. Quantoz ist ein mehrfach ausgezeichneter Anbieter von Blockchain-Technologie mit Sitz im niederländischen Utrecht. Das Unternehmen hat sich von Beginn an auf die Schnittstelle zwischen klassischer Finanzwelt und Blockchain-Technologie fokussiert und hat namhafte Partner: So entwickelt es z.B. gemeinsam mit der Liechtensteiner Bank Frick und in Kooperation mit der Schweizer Niederlassung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO eine Softwarelösung für Unternehmen zur Ausgabe ihres eigenen digitalen StableCoins.



Johann Horch, CEO der niiio finance group, erklärt: "Im ersten Schritt evaluieren wir die technischen Möglichkeiten der Quantoz-Technologie und arbeiten am konkreten Design unseres Use-Case. Gemeinsam wollen wir dann in einem zweiten Schritt die nötigen Zusatzfunktionalitäten definieren und in einem dritten Schritt einen Proof of Concept (PoC) entwickeln."

Wie bereits angekündigt, geht die niiio finance group systematisch Kooperationen mit ausgewählten Technologieanbietern ein, um ein völlig neues Modell für Wertpapier-Emission und Handel auf Basis der Blockchain-Technologie zu entwickeln. Um mittelfristig auch einen ersten Prototypen erstellen zu können, spricht der Vorstand auch mit potenziellen Investoren. Dabei geht das Management davon aus, dass die Etablierung dieses völlig neuen Geschäftsmodells mehrere Jahre und Finanzierungsrunden in Anspruch nehmen wird. "Langfristig jedoch könnte das sperrige Konstrukt zwischen Depot und Konto vollständig auf die Distributed-Ledger-Technologie übertragen werden - und zwar erheblich kosteneffizienter als bisher", so Horch. Allerdings müsse hierfür auch der Regulator überzeugt werden.