Amazon AWS will auch ohne Cloud wachsen

SEATTLE (dpa-AFX) - AWS, die Tochter für Cloudcomputing des Onlineriesen Amazon , verändert ihre Geschäftsstrategie: Statt reiner Online-Dienste wird in Zukunft nicht nur zusätzlich Hardware an die Kunden verkauft, sondern auch Software, die diese in ihren eigenen Rechenzentren betreiben können. Das kündigte AWS-Chef Andy Jassy am Dienstag (Ortszeit) auf der Hausmesse re:invent an, die dieses Jahr erstmals ausschließlich online stattfindet.

Dazu wird AWS zwei Offline-Dienste einführen ("ECS Anywhere" und "EKS Anywhere"). Mit den neuen Services lassen sich nun Anwendungen für Cloud und Rechenzentrum gleichzeitig verwalten und betreiben. "AWS wird immer mehr zu einem klassischen IT-Anbieter wie IBM , Oracle oder HP Inc -Enterprise", fasst Analyst Holger Müller von Constellation die Entwicklung zusammen.