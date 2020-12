Anlegerverlag BioNTech mit einem Rekordplus! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 02.12.2020, 09:48 | 103 | 0 | 0 02.12.2020, 09:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Der Impfstoff ist endlich zugelassen! Das Präparat, das vom Mainzer Unternehmen BioNTech in Kooperation mit dem amerikanischen Unternehmen Pfizer hergestellt wurde, wird ab kommender Woche in Großbritannien zur Verfügung stehen. Diese Nachricht elektrisiert die Aktienmärkte und sorgt für einen Kursaufschwung, den man in dieser Form lange nicht mehr gesehen hatte! Anleger-Tipp: Welche Folgen ein zugelassener Impfstoff für BioNTech und die BioNTech-Aktie hat, lesen Sie in unserer brandaktuellen Sonderstudie. Angesichts der dramatischen Corona-Entwicklung der vergangenen Tage ist der Download an diesem Wochenende ausnahmsweise kostenfrei. Einfach hier klicken. Nachdem gestern bereits die EU-Zulassung beantragt wurde und der Aktienkurs durch die Decke gegangen ist, passiert selbiges auch heute wieder. Der Kurs überschreitet die strategisch wichtige Marke von 100 Euro! Was BioNTech derzeit erreicht, ist der absolute Wahnsinn und man sollte als Anleger noch schnell zuschlagen, bis weitere Zulassungen auf den Weg gebracht werden. Letzte Chance! Dieses Kursplus ist heute wirklich beeindruckend. Und es lässt sich nur erahnen, wie weit es für die BioNTech-Aktie nach oben gehen könnte, wenn auch weitere Zulassungen für diesen Impfstoff eintrudeln werden! Deshalb geht es auch heute um satte 9,82 Prozent nach oben. Der Kurswert legt infolgedessen um 9,30 Euro zu und liegt nun bei sage und schreibe 103,98 Euro. Aber das Ende ist noch nicht in Sicht! Fazit: BioNTech scheint in den letzten Wochen Vieles richtig gemacht zu haben. Doch im Aktienkurs ist auch schon einiges eingepreist. Wie es mit BioNTech und der Aktie weitergeht, lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport. Einfach hier klicken.



Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer