7.000 Marktteilnehmer befragt: Wie nachhaltig ist die Finanzbranche wirklich? Gastautor: Simon Weiler | 02.12.2020, 10:03

Das CFA Institute stellt die Ergebnisse der groß angelegten Studie "The Future of Sustainability in Investment Management: From Ideas to Reality" vor. Für die Studie wurden weltweit mehr als 7.000 Marktteilnehmer, darunter über 900 institutionelle Investoren, rund 3.500 Privatanleger sowie 2.800 Praktiker aus der Finanzindustrie, befragt. COVID-19-Pandemie rückt Vernetzung, Widerstandsfähigkeit und Nachhaltigkeit des Finanzsystems in den Fokus Ziel der Untersuchung ist es, wesentliche globale Trends zum Thema nachhaltige Geldanlage (Sustainable Investing) und deren Auswirkungen auf die Investmentbranche einzufangen. Der Diskurs zu dem Thema wird durch die COVID-19-Pandemie, die Fragen nach der Vernetzung, Verwundbarkeit und Widerstandsfähigkeit des Finanzsystems aufwirft, zusätzlich angetrieben.



