AiCuris erhält Zulassung des BfArM zur Initiierung eines Härtefallprogramms (Compassionate Use Program) für Pritelivir in Deutschland

* Das Härtefallprogramm kann immungeschwächten Patienten, die eine mukokutane Infektion mit Acyclovir-resistenten Herpes simplex-Viren und eine Resistenz oder Intoleranz gegenüber Foscarnet haben, den Zugang zu Pritelivir ermöglichen



* Härtefallprogramme bieten Patienten, die an Krankheiten mit einem hohen medizinischen Bedarf leiden und für die es keine weiteren Therapieoptionen gibt, einen möglichen Zugang zu Medikamenten, die im jeweiligen Heimatland aktuell nicht zugelassen sind

* Die heute angekündigte Genehmigung ist Teil eines

"Early-Access"-Programms (EAP) für Pritelivir in verschiedenen Ländern weltweit



WUPPERTAL, Deutschland, 2. Dezember 2020 - AiCuris Anti-infective Cures GmbH, ein führendes Unternehmen in der Erforschung und Entwicklung von Arzneimitteln gegen Infektionskrankheiten, gab heute die Genehmigung des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) zum Start eines Härtefallprogramms ("Compassionate Use Program", CUP) mit Pritelivir bekannt. Das Programm richtet sich an immungeschwächte Patienten, die eine mukokutane Infektion mit Acyclovir-resistenten Herpes simplex-Viren (HSV) und zusätzlich eine Resistenz oder Intoleranz gegen Foscarnet haben. AiCuris bereitet derzeit, als Grundlage für die Einreichung eines Zulassungsantrags ("New Drug Application", NDA), eine pivotale klinische Phase-3-Studie mit Pritelivir an immungeschwächten Patienten vor, deren HSV-Infektionen gegen Aciclovir resistent geworden sind.



"Besonders bei immungeschwächten Patienten kann HSV zu schwerwiegenden Komplikationen führen", sagte Dr. Holger Zimmermann, wissenschaftlicher Geschäftsführer von AiCuris. "Wir sind sehr froh, dass wir mit diesem Programm schwer kranken Patienten, denen keine anderen Behandlungsoptionen mehr zur Verfügung stehen, Zugang zu Pritelivir, unserem neuartigen resistenzbrechenden Medikament, und damit auch wieder Hoffnung geben können. Gleichzeitig werden die in diesem Programm gesammelten Daten helfen, das Medikamnet so schnell wie möglich Patienten zugänglich zu machen und die geplante Marktzulassung von Pritelivir zu unterstützen."