myWorld expandiert mit Cashback World nach Belarus

Graz (ots) - Am 1. Dezember 2020 hat myWorld einen neuen Standort in Belarus

eröffnet. Damit hat sich der Konzern bereits in 51 Ländern der Welt etabliert.

Der Fokus in Belarus liegt dabei auf der Cashback World, der internationalen

Shopping Community von myWorld.



Mit der Markteröffnung in Belarus dringt myWorld in den größten Binnenstaat

Europas vor und ist damit beinahe in allen europäischen Ländern präsent. Doch

auch über die europäischen Grenzen hinaus hat die Unternehmensgruppe

insbesondere mit ihrer Cashback World, einer der größten Shopping Communities

der Welt, durchschlagende Erfolge erzielt. Künftig können nun auch die rund

neuneinhalb Millionen Einwohner von Belarus bei jedem Einkauf von den

einem der weltweit 150.000 Partnern Cashback und sammeln zusätzlich Shopping

Points. Diese Shopping Points können dann für spezielle Deals bei den Partnern

eingelöst werden, um weitere Rabatte zu erzielen. Cashback World Partner

profitieren wiederum von den weltweit 15 Millionen Kunden der Shopping

Community, die sich ihre Einkaufsvorteile nicht entgehen lassen möchten. Mit

ihren unkomplizierten und innovativen Kundenbindungsprogrammen bietet die

Cashback World den Unternehmen außerdem die Möglichkeit, neue Kunden zu gewinnen

und Stammkunden zu halten.



Über myWorld



Die myWorld Unternehmensgruppe vereint unterschiedlichste Marken und Unternehmen

unter einem Dach. Mit der Cashback World bietet myWorld 15 Millionen Konsumenten

attraktive Einkaufsvorteile wie Cashback und Shopping Points bei 150.000

Partnern weltweit. Die Partner der Cashback World wiederum profitieren von

effizienten Kundenbindungsprogrammen. Ebenfalls Teil des myWorld Konzerns sind

die Online-Reiseplattform travelWorld, der Online-Marktplatz myWorld.com und der

Business-Service-Provider myWorld Solutions. Im Rahmen seiner CSR-Aktivitäten

unterstützt myWorld zudem die Bildungs- und Umweltschutzprojekte der Child &

Family Foundation und der Greenfinity Foundation. Mehr über die Cashback World

auf https://www.cashbackworld.com .



