DGAP-News: Aareal Bank AG / Schlagwort(e): Immobilien/Finanzierung Aareal Bank finanziert Studierendenunterkunft 'Scape' in London 02.12.2020 / 10:26

Wiesbaden, 02. Dezember 2020 - Die Aareal Bank AG hat für eine Studierendenunterkunft in London eine dreijährige Finanzierung von rund 54 Millionen GBP bereitgestellt. Das "Scape London Canalside" ist eine speziell für Studierende erbaute Unterkunft mit über 400 Betten. Es befindet sich in der Bradwell Street in der Nähe der Queen Mary University, eine der größten Universitäten Londons.

Errichtet wurde das Objekt durch Scape, einem weltweit tätigen Entwickler und Betreiber von Studierendenunterkünften, der es auch betreibt. Eröffnet wurde das "Scape London Canalside" im September 2019. Die Studierendenunterkunft bietet moderne Gemeinschaftsräume wie ein Fitnesscenter, Kino- und Studienräume sowie Lounges.

"Scape begrüßt den Ausbau der bestehenden Geschäftsbeziehung mit der Aareal Bank, und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit, um den Bewohnern der Studierendenunterkunft Scape Canalside ein erstklassiges Wohnerlebnis zu ermöglichen. Vielen Dank an das Team der Aareal", erklärte Ronan Kierans, Direktor bei Scape.

Für die Aareal Bank sind Studierendenunterkünfte eine zukunftsträchtige Assetklasse. "Die Finanzierung von Studierendenunterkünften rückt stärker in den Fokus der Aareal Bank. Wir haben bereits einige interessante Objekte weltweit finanziert und planen, unser Engagement in diesem Marktsegment weiter auszubauen", so Christof Winkelmann, Vorstandsmitglied der Aareal Bank.

"Wir freuen uns über das Vertrauen, das uns Scape mit dieser Transaktion entgegengebracht hat und die unser Know-how im Bereich der gehobenen Studierendenunterkünfte unterstreicht. Mit unserem Spezialistenteam in Wiesbaden und unserem internationalen Filialnetz sind wir sehr gut aufgestellt, um unsere Expertise einem wachsenden Netzwerk an Kunden und Partnern zur Verfügung zu stellen", fügt Bettina Graef-Parker, Managing Director Special Property Finance der Aareal Bank, hinzu.