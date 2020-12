DGAP-Ad-hoc: HBI-HYPERION SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

HBI-HYPERION SE führt Kapitalerhöhung durch und startet als Inkubator mit erster Beteiligung an europäischem Fintech-Unternehmen



02.12.2020 / 10:29 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



HBI-HYPERION SE führt Kapitalerhöhung durch und startet als Inkubator mit erster Beteiligung an europäischem Fintech-Unternehmen Berlin, 02. Dezember 2020: Die HBI-HYPERION SE (WKN: A2AAC8, ISIN: DE000A2AAC81) hat ihre beschlossene Kapitalerhöhung in Höhe von EUR 125.000 durch Ausgabe von 125.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bareinlagen unter Ausnutzung des bestehenden "Genehmigten Kapitals 2018" und unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre erfolgreich vollständig durchgeführt. Die Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung im Handelsregister ist erfolgt. Das Grundkapital beträgt nunmehr EUR 375.000.