Weiterhin starkes Umsatzwachstum im dritten Quartal 2020; (Anorganisches) Wachstum wird vorangetrieben



Die EQS Group AG konnte in den ersten 9 Monaten 2020 ein Umsatzwachstum in Höhe von 3,9 % auf 27,62 Mio. EUR (VJ: 26,58 Mio. EUR) erzielen. Bereinigt um den Verkauf und der anschließenden Entkonsolidierung der ARIVA.DE AG (30.06.2019) wurde der Gesamtumsatz sogar um 19,6 % gesteigert, wobei das Segment Compliance mit einem Umsatzanstieg in Höhe von 12,0 % und das Segment Investor Relations mit 29,0 % zum Gesamtumsatzwachstum beigetragen haben. Durch die weitestgehend abgeschlossenen Entwicklungen des IR Cockpit und den damit verbundenen Subskriptionserlösen, konnten die wiederkehrenden Umsatzerlöse auf 84% (Q3 2019: 81%) erhöht werden. Die EQS Group stellt mit der Fertigstellung der weiteren Module einen Anstieg der wiederkehrenden Erlöse in Aussicht.



Im Vergleich zum Umsatzanstieg erhöhte sich das EBITDA überproportional. Bis Ende September 2020 wurde das EBITDA auf 4,30 Mio. EUR (VJ: 0,39 Mio. EUR) mehr als verzehnfacht. Ausschlaggebend für diese überaus positive Entwicklung ist das Einsetzten der Skalierungseffekte im Zuge der Implementierung des neuen Cockpits. So konnte bereits nach neun Monaten der von der Gesellschaft prognostizierte Zielkorridor von 4,0 - 5,0 Mio. EUR erreicht werden. Auch bereinigt um IFRS 16-Effekte lag das EBITDA bei 2,84 Mio. EUR (VJ: 0,72 Mio. EUR) deutlich über dem Vorjahreswert.

Bereits im Rahmen der Halbjahresberichterstattung 2020 hatte die EQS Group AG die Umsatz- und EBITDA-Guidance angehoben. Im Zuge der 9-Monatszahlen wurde diese nochmals bestätigt. Es wird weiterhin mit einem um den Wegfall der ARIVA-Umsätze bereinigten Umsatzwachstum von 15 % bis 20 % gerechnet (unbereinigt: 3,7 % bis 8,2 %). Analog dazu wird mit einem EBITDA von 4,00 bis 5,00 Mio. EUR gerechnet.



Wir liegen mit unserer Prognose am oberen Ende der Guidance und erwarten Umsatzerlöse von 37,85 Mio. EUR für das laufende Geschäftsjahr 2020. Für die folgenden Jahre erwarten wir Umsatzerlöse von 44,05 Mio. EUR (bisher: 42,39 Mio. EUR) im Jahr 2021 bzw. 52,01 Mio. EUR (bisher: 47,90 Mio. EUR) in Jahr 2022. Der Hintergrund für unsere Prognoseanhebung ist einerseits die erfolgreich abgeschlossene Entwicklung des neuen IR Cockpits und andererseits trägt das anorganische Wachstum der EQS Group zum Umsatzwachstum bei. Am 30. November wurde die erfolgreiche Akquisition der Got Ethics S/A vermeldet, die mit Beginn des neuen Jahres vollkonsolidiert wird. In den vergangenen vier Jahren verzeichnete die Gesellschaft ein Kundenwachstum von mindestens 30,0 % p.a. und erzielt gegenwärtig jährlich wiederkehrende Umsatzerlöse (ARR) von ca. 2,00 Mio. EUR.

