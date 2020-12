TARGOBANK und ViveLaCar werden Partner (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Die TARGOBANK und das Stuttgarter Unternehmen ViveLaCar haben

sich auf eine langfristige Kooperation verständigt. Ab Anfang Dezember haben

Kfz-Händler die Möglichkeit, über die Einkaufsfinanzierungslinien der TARGOBANK

Autobank an dem Auto-Abo-Modell von ViveLaCar teilzunehmen. Bundesweit können so

mehrere Tausend Händler, die an das System der TARGOBANK angeschlossen sind, auf

das Angebot zugreifen.



ViveLaCar ist mit seinem Angebot seit 2019 am Markt. Das in Stuttgart ansässige

Unternehmen ermöglicht seinen Kunden, Autos für eine selbstgewählte Zeitspanne

zu abonnieren. Binnen weniger Minuten lässt sich auf der ViveLaCar-Plattform das

eigene Wunschauto finden und buchen. Für Abo-Anfrage und Buchung reichen ein in

Deutschland gültiger Führerschein sowie eine feste Wohnadresse in Deutschland.

Die monatliche "Alles-Inklusive-Abo-Rate" umfasst nahezu alle relevanten

Fixkosten, lediglich das Tanken bzw. das Laden der Batterie bei Elektroautos

kommen hinzu. Über verschiedene Kilometerpakete kann der Kunde die Höhe der Rate

selbst bestimmen. Gleichzeitig besteht die Möglichkeit, diese Pakte kostenlos

monatlich zu wechseln. Aktuell bietet ViveLaCar über 300 verschiedene Modelle

von 22 Marken an.









"Wir freuen uns sehr, mit ViveLaCar einen innovativen Partner gefunden zu haben,

mit dem wir unser Produktportfolio für unsere Händler qualitativ erweitern

können. Ein Abo-Modell, wie es ViveLaCar anbietet, ist für den Point of Sale ein

echter Mehrwert", sagt Markus Häring, Ressortleiter Leasing &

Händler-Kooperationen. "Die Mobilität der Zukunft ist nicht nur emissionsarm,

sie ist auch vernetzt und sie funktioniert nicht mehr nach althergebrachten

Mustern. Wer heute auf Individualmobilität setzt oder angewiesen ist, muss sich

nicht mehr zwingend an ein eigenes Auto binden. Diesen veränderten Kundenwünsche

kommen wir gerne nach."



"Kurzfristig verfügbare und maximal flexible Mobilität ist aktuell gefragter

denn je - und die gibt es bei ViveLaCar mit nur wenigen Klicks", ergänzt Mathias

R. Albert, CEO und Gründer von ViveLaCar. "Dass unser Angebot durch die

Kooperation mit der TARGOBANK Autobank jetzt mehr Händlern und damit auch mehr

Endkunden zur Verfügung steht, ist für alle Beteiligten ein enormer Gewinn."



Übersichtliches Kredit-Management-System



Die TARGOBANK Autobank bietet seit 2015 Top-Konditionen zur Finanzierung von

Neu- und Gebrauchtwagen an. Über den Kfz-Handel können so passende

Finanzierungs- und Versicherungsangebote für jeden Neu- und Gebrauchtwagenkunden

am Point of Sale gefunden werden. Dafür steht den Kooperationspartnern vor Ort Seite 2 ► Seite 1 von 3



Qualitative Erweiterung des Produktportfolios"Wir freuen uns sehr, mit ViveLaCar einen innovativen Partner gefunden zu haben,mit dem wir unser Produktportfolio für unsere Händler qualitativ erweiternkönnen. Ein Abo-Modell, wie es ViveLaCar anbietet, ist für den Point of Sale einechter Mehrwert", sagt Markus Häring, Ressortleiter Leasing &Händler-Kooperationen. "Die Mobilität der Zukunft ist nicht nur emissionsarm,sie ist auch vernetzt und sie funktioniert nicht mehr nach althergebrachtenMustern. Wer heute auf Individualmobilität setzt oder angewiesen ist, muss sichnicht mehr zwingend an ein eigenes Auto binden. Diesen veränderten Kundenwünschekommen wir gerne nach.""Kurzfristig verfügbare und maximal flexible Mobilität ist aktuell gefragterdenn je - und die gibt es bei ViveLaCar mit nur wenigen Klicks", ergänzt MathiasR. Albert, CEO und Gründer von ViveLaCar. "Dass unser Angebot durch dieKooperation mit der TARGOBANK Autobank jetzt mehr Händlern und damit auch mehrEndkunden zur Verfügung steht, ist für alle Beteiligten ein enormer Gewinn."Übersichtliches Kredit-Management-SystemDie TARGOBANK Autobank bietet seit 2015 Top-Konditionen zur Finanzierung vonNeu- und Gebrauchtwagen an. Über den Kfz-Handel können so passendeFinanzierungs- und Versicherungsangebote für jeden Neu- und Gebrauchtwagenkundenam Point of Sale gefunden werden. Dafür steht den Kooperationspartnern vor Ort