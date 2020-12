---------------------------------------------------------------------------

IMMOFINANZ eröffnet myhive Ungargasse und setzt Wachstumspläne mit innovativem und flexiblen Office-Konzept fort



In der Ungargasse im dritten Wiener Gemeindebezirk hat die IMMOFINANZ einen weiteren österreichischen myhive-Standort in zentraler Lage eröffnet und setzt damit erneut hohe und innovative Standards für die Gestaltung von modernen Bürolösungen am Wiener Immobilienmarkt. Das Gebäude bietet auf einer Gesamtfläche von 17.200 m² hochmoderne Büro- und Community-Räume sowie perfekte Infrastruktur und umfassende Service-Dienstleistungen und ist damit besonders auf die Bedürfnisse von kleineren und mittelgroßen Unternehmen ausgerichtet. Ein flexibles Raumangebot, Hotel-inspiriertes Design und Service sowie eine lebhafte Community sind dabei zentrale Elemente. Einen Einblick in das neue Office und die flexible Service-Welt von myhive bietet folgendes Video: https://www.youtube.com/watch?v=Rrk3Xi16YJU

Am neuen myhive-Standort in der Ungargasse nahe dem ersten Bezirk entstanden im Zuge eines 15-monatigen Refurbishments Büroeinheiten von 150 bis 5.000 m². 13 Mio. Euro wurden in den neuen Bürokomplex investiert, der flexible Arbeitsbereiche für moderne Unternehmen jeder Größe bietet. Das Angebot reicht von einzelnen Schreibtischen im shared office über eigene Büroeinheiten bis hin zu individuell gestalteten Büros mit eigenem Eingang. Die für das myhive-Konzept charakteristische Hotel-Atmosphäre wird durch besonderes Design und hochwertige Ausstattung sowie ein Rundum-Service für Mieter erreicht.



Prime flexible offices mit Mehrwert



Die IMMOFINANZ agiert bei diesem Projekt nicht nur als Immobilienentwickler und Vermieter, sondern hat sich myhive neue Standards für flexible Bürolösungen mit Mehrwert gesetzt. Katrin Gögele-Celeda, Countrymanagerin in Österreich, erklärt: "Mit unserem innovativen Office-Konzept stellen wir die individuellen Kundenbedürfnisse in den Mittelpunkt. Deshalb setzen wir auf höchste Flexibilität, all-inclusive Service und auf eine aktive Community, denn wir sind überzeugt, dass der persönliche Kontakt und Austausch mit Kollegen ein wichtiger Bestandteil für die Innovation und Produktivität von Unternehmen sind. Unsere Kunden finden daher im myhive nicht nur flexible Büroräumlichkeiten für individuelle Bedürfnisse, sondern auch Services wie im Hotel und eine lebendige Community."