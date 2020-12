Frankfurt (ots) - Mit der Europarente PEPP wird die private Altersvorsorge

EU-weit harmonisiert. Finanzdienstleistern öffnet sich damit ein riesiger Markt

mit insgesamt rund 445 Millionen Menschen. Schon Anfang 2022 soll es losgehen

mit der flexiblen Alternative zur Riester-Rente. Die Unternehmensberatung

Cofinpro hat die wichtigsten Vorteile für Kunden und Anbieter zusammengestellt.



Mit der Umsetzung von PEPP wird die Palette der europaweit angebotenen

unterschiedlichen gesetzlichen, betrieblichen und privaten Renten um ein

standardisiertes Produkt erweitert. Der Bedarf ist groß: Nur jeder vierte

EU-Bürger zwischen 25 und 59 Jahren hat eine private Vorsorge abgeschlossen.





Die europäische Versicherungsaufsicht EIOPA will über die Europarente auch denWettbewerb ankurbeln und EU-Bürgern Zugang zu einem preiswerten, sicheren undfairen Digital-Produkt ermöglichen. Für die Anbieter heißt das: Im Vergleich zuden bisherigen Vorsorgeprodukten ist bei PEPP mit zum Teil deutlich geringerenMargen zu rechnen. Die Kosten für das "Basis-PEPP" sollen zum Beispiel nurmaximal 1 Prozent betragen.Trotz des verschärften Wettbewerbs aus dem Ausland und von Seiten der Fintechsüberwiegen für Banken und Kapitalverwaltungsgesellschaften jedoch die Chancen:- Großes Marktpotenzial - Mit erfolgreicher Anmeldung eines neuen PEPP-Produktsist automatisch die Registrierung für den gesamten EU-Raum erfolgt. DieInstitute könnten sofort mit dem Vertrieb starten und zum Beispiel über einenRobo Advisor ihr PEPP-Produkt in andere Sprachen übersetzen. Um es dann auchinteressierten Kunden beispielsweise in Portugal oder Polen anzubieten.- Geringe Vertriebskosten - Als digitales Produkt kann die PEPP-Europarenteschnell und einfach in verschiedene Distributionskanäle integriert und sowohlüber Fachberater wie auch Robo Advisor vertrieben werden. Als digitalkonzipiertes Produkt eignet es sich ideal für die Integration in einenhybriden Beratungsprozess. Die EIOPA erlaubt ausdrücklich die verschiedenenBeratungsmodelle für die Bedarfsermittlung, Ruhestandsplanung, Eignungsprüfungund personalisierte Projektionen. Über den Online-Vertrieb werden auchEintrittsbarrieren abgebaut und neue grenzüberschreitende Möglichkeitengeschaffen, die letztendlich zu Kostensenkungen führen.- Neue Kundengruppen - Über den volldigitalen oder auch hybriden Beratungsansatzwerden vor allem jüngere, online-affine Menschen angesprochen, also genaudiejenigen, die von komplizierteren Lösungen wie beispielsweise einerRiester-Rente eher abgeschreckt wurden. Weiterer Vorteil: Die Generationen X,Y und Z sind von der aktuellen Corona-Pandemie in ihren Rentenplänen besonders