Bormioli Pharma erwirbt deutsches Unternehmen ISO Arzneiverpackungen

Parma, Italien (ots/PRNewswire) - Die Akquisition ermöglicht es Bormioli Pharma,

seine Produktionskapazität für parenterale Arzneimittelverpackungen zu erhöhen,

ein Markt, der aufgrund der steigenden Nachfrage aus dem Impfstoffsegment ein

beträchtliches Wachstum verzeichnet hat. Zudem stärkt es die Präsenz von

Bormioli Pharma auf dem nordeuropäischen Markt und konsolidiert den 2019

gestarteten Expansionsplan weiter.



Bormioli Pharma gibt die Übernahme der ISO-Gesellschaft für Arzneiverpackungen

bekannt, einem deutschen Unternehmen, das auf die Herstellung von

pharmazeutischen Verpackungen spezialisiert ist, insbesondere von

Röhrenglasflaschen (Typ I, II, III), die in den Bereichen der injizierbaren

Medikamente, Impfstoffe und der Chromatographie eingesetzt werden.





Das Unternehmen hat eine Jahresproduktion von über 100 Millionen Fläschchen .Der Hauptsitz und die Produktionsstätte von ISO befindet sich in BadKönigshofen, Nordbayern, und das Unternehmen beschäftigt über 100 Mitarbeiter.Mit der Übernahme - über die deutsche Tochtergesellschaft Remy & Geiser -erweitert Bormioli Pharma sein Angebot an Verpackungen für parenteraleArzneimittel. Sie wird ihre Produktionskapazität für röhrenförmigeBorosilikatglas-Fläschchen verdoppeln und damit zu den 10 größten HerstellernEuropas nach jährlich produzierten Behältern gehören. Dadurch wird sich derAnteil am mittel- und nordeuropäischen Markt des Unternehmens, das bereits imletzten Jahr Remy & Geiser übernommen hatte, deutlich erhöhen."Dank dieser Übernahme setzen wir unseren Expansionsplan fort und bauen unserePräsenz in einem Markt weiter aus, der interessante Möglichkeiten für unsbietet", sagte Andrea Lodetti, der CEO von Bormioli Pharma - "Unser Engagementendet nicht hiermit; wir werden weiter investieren, insbesondere in denBereichen Produktinnovation und industrielle Automatisierung undDigitalisierung, um unser pharmazeutisches und nutrazeutischesVerpackungssortiment zu erweitern, zu diversifizieren und den Bedürfnissenanspruchsvoller Marktteilnehmer gerecht zu werden.""Ich bin stolz darauf, dass ISO Teil einer soliden, internationalen Gruppe wieBormioli Pharma geworden ist" , kommentierte Marc Jeanrichard, ehemaligerISO-Aktionär . Die ISO wird von weiterem Entwicklungspotenzial profitieren undseine Zukunftsfähigkeit erweitern. Ich glaube fest an dieses Projekt und fühlemich geehrt, ein Vermächtnis an Fähigkeiten zu hinterlassen, das beidenUnternehmen helfen wird, neue Ziele zu erreichen."Die Übernahme stellt einen weiteren Schritt im Expansionsplan von BormioliPharma dar, seit es Ende 2017 Teil des Triton-Portfolios wurde. In den letzten 3Jahren hat das Unternehmen erhebliche Ressourcen in industrielle Erweiterungs-und Wachstumsprojekte investiert, sowohl organisch als auch durch Akquisitionen.Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1344949/Bormioli_Pharma_Logo.jpgPressekontakt:Ivan Martelli - ivan.martelli@hkstrategies.com - +39 342 0723104Daniele Ruraledaniele.rurale@hktrategies.com+39 3465011546Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/151016/4779609OTS: Bormioli Pharma