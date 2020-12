Rainforest Resources – Börse ist kompliziert

Liebe Leser, Börse und Geldanlage sind Arbeit. Verstehen, Lernen, Erfahrung sammeln und Kopf einsetzen. So kommt man nach vorne, so erzielt man langfristig Erfolg. Mit sogenannten heißen Tipps kann man sein Depot natürlich ergänzen, wenn man es mag. Sie sollten aber niemals Kern des Depots sein. Ebenso wenig wie hoch spekulative Papiere. Auch diese sind für die Beimischung prima, der wesentliche Teil eines Depots ist aber intelligentes Anlegen. Jüngst wurden nicht nur in den USA Aktien wild rauf und runtergehandelt, sondern wie zu lesen ist stiegen auch kleine Titel wie Rainforest Resources massiv an um dann abzustürzen. Börse ist kompliziert und es wäre viel zu einfach, wenn man auf solch hoch hoch spekulative Titel setzen könnte und einfach Millionär wird. Dies kann man sich versprechen lassen, klar. Aber man muss dabei wirklich aufpassen. Wir versprechen Euch keine 1000% oder 500%, nicht einmal 100% in 2 Jahren oder 3 Jahren. Wir versprechen, dass Ihr bei uns professionelles Research erhaltet, intelligente Anlageideen, Investieren nach Behavioral Finance und langfristig an die Hand genommen werdet beim Bau Eures Depots. Langfristiger Erfolg, natürlich auch ergänzt um spekulative Papiere, die Spaß machen und schöne Extra-Renditen bringen können. Was bei uns aber nicht stattfindet, ist Kurstreiberei von Kleinstaktien. Wer intelligent “Börse machen” will, der ist bei uns richtig. Wir laden Euch zu uns ein – hier ist unser Börsendienst und unser Angebot.