RESULT RIKSBANK PURCHASES OF CORPORATE BONDS

Auction Result of auction Auction date 2020-12-02 Name VASAKRONAN AB Isin XS1941844174 Coupon, spread 0.520 Maturity 2022-02-11 Tendered volume, SEK mln 30 +/- 30 Offered volume, SEK mln 30

Volume bought, SEK mln 0

Number of bids 1 Number of accepted bids 0 Average yield, DM Lowest accepted yield, DM Highest yield, DM Accepted at lowest yield, % 0

Auction Result of auction Auction date 2020-12-02 Name VASAKRONAN AB Isin XS2051470552 Coupon, spread 0.670 Maturity 2024-09-11 Tendered volume, SEK mln 30 +/- 30 Offered volume, SEK mln 0 Volume bought, SEK mln 0 Number of bids 0 Number of accepted bids 0 Average yield, DM Lowest accepted yield, DM Highest yield, DM 0

Auction Result of auction Auction date 2020-12-02 Name HEMSO FASTIGHETS AB Isin XS1876163103 Coupon, spread 0.730 Maturity 2022-03-07 Tendered volume, SEK mln 30 +/- 30 Offered volume, SEK mln 30

Volume bought, SEK mln 0 Number of bids 1 Number of accepted bids 0 Average yield, DM Lowest accepted yield, DM Highest yield, DM Accepted at lowest yield, %

Auction Result of auction Auction date 2020-12-02 Name HEMSO FASTIGHETS AB Isin XS1938445530 Coupon, spread 0.520 Maturity 2021-10-22 Tendered volume, SEK mln 30 +/- 30 Offered volume, SEK mln 0 Volume bought, SEK mln 0 Number of bids 0 Number of accepted bids 0 Average yield, DM Lowest accepted yield, DM Highest yield, DM Accepted at lowest yield, %

Auction Result of auction Auction date 2020-12-02 Name VOLVO TREASURY AB Isin XS2153414292 Coupon, spread 1.910 Maturity 2022-12-08 Tendered volume, SEK mln 30 +/- 30 Offered volume, SEK mln 40 Volume bought, SEK mln 10 Number of bids 2 Number of accepted bids 1 Average yield, DM 42 Lowest accepted yield, DM 42 Highest yield, DM 42 Accepted at lowest yield, % 100.00

Auction Result of auction Auction date 2020-12-02 Name VOLVO TREASURY AB Isin XS2018763461 Coupon, spread 0.490 Maturity 2021-06-28 Tendered volume, SEK mln 30 +/- 30 Offered volume, SEK mln 52 Volume bought, SEK mln 0 Number of bids 2 Number of accepted bids 0 Average yield, DM Lowest accepted yield, DM Highest yield, DM Accepted at lowest yield, %

Auction Result of auction Auction date 2020-12-02 Name HUSQVARNA AB Isin SE0009664543 Coupon, spread 0.950 Maturity 2022-03-01 Tendered volume, SEK mln 30 +/- 30 Offered volume, SEK mln 30 Volume bought, SEK mln 0 Number of bids 1 Number of accepted bids 0 Average yield, DM Lowest accepted yield, DM Highest yield, DM Accepted at lowest yield, %

Auction Result of auction Auction date 2020-12-02 Name HUSQVARNA AB Isin SE0010869669 Coupon, spread 0.650 Maturity 2023-02-14 Tendered volume, SEK mln 30 +/- 30 Offered volume, SEK mln 0 Volume bought, SEK mln 0 Number of bids 0 Number of accepted bids 0 Average yield, DM Lowest accepted yield, DM Highest yield, DM Accepted at lowest yield, %

Auction Result of auction Auction date 2020-12-02 Name AB INDUSTRIVARDEN Isin SE0011869668 Coupon, spread 0.500 Maturity 2022-02-28 Tendered volume, SEK mln 30 +/- 30 Offered volume, SEK mln 12 Volume bought, SEK mln 0 Number of bids 1 Number of accepted bids 0 Average yield, DM Lowest accepted yield, DM Highest yield, DM Accepted at lowest yield, %

Auction Result of auction Auction date 2020-12-02 Name AB INDUSTRIVARDEN Isin SE0012676724 Coupon, spread 0.290 Maturity 2023-02-20 Tendered volume, SEK mln 30 +/- 30 Offered volume, SEK mln 30 Volume bought, SEK mln 0 Number of bids 1 Number of accepted bids 0 Average yield, DM Lowest accepted yield, DM Highest yield, DM Accepted at lowest yield, %





