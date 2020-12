Großbritannien hat den COVID-19 Impfstoff BNT162 von BioNTech und Pfizer zugelassen. „Dies ist die erste Notfallgenehmigung nach einer weltweiten Phase 3-Studie eines Impfstoffs zur Bekämpfung der Pandemie”, meldet das Mainzer Biotech-Unternehmen am Mittwochmorgen. Die schnelle Zulassung kommt nicht mehr überraschend, bereits am Wochenende waren die Gerüchte hierüber in den Medien aufgetaucht - wir berichteten.Die ...