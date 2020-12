Düsseldorf (ots) - Benvenuto Ranger! "Es ist geschafft. Wir sind sehr stolz, nun

auch im Süden Europas den Vertrieb zu revolutionieren", zeigt sich Tobias Mehrer

(CEO von Ranger Marketing) erfreut über die jüngste Expansion der Ranger

Marketing & Vertriebs GmbH. Im Zuge der Internationalisierung haben die

Vertriebsspezialisten Mitte Oktober 2020 die DEA Group aus Italien übernommen

und läuten damit ein produktives viertes Quartal ein.



Gelungene Übernahme von DEA





Das Projekt Internationalisierung läuft erfolgreich: Mit der Übernahme von DEAentsteht neben Deutschland, Frankreich und Belgien die nächste Dependance. Fürdie Expansion nach Italien spricht, dass DEA perfekt in das Portfolio derSales-Spezialisten passt und sich im italienischen Markt als einer dersolidesten Partner im Bereich Energie und Telekommunikation etabliert hat. Sohat das Unternehmen mit Hauptsitz in Bergamo nicht nur ihre Geschäfts- undPrivatkunden, sondern auch die Geschäftsführung von Ranger in Düsseldorfüberzeugt: "Das ist für uns ein neuer Schritt. Wir sind ab sofort auch inItalien flächendeckend vertreten - in einem großartigen Land, mit ebenso klasseMenschen", ergänzt Ranger-CEO Mehrer. Auch DEA-Geschäftsführer Bruno Parisifreut sich sehr, ab jetzt ein Teil der Ranger-Gruppe zu sein und schon bald imNamen von "Ranger Italy" zu agieren. Parisi zufolge seien auch seine mehrerehundert Mitarbeiter, die an verschiedenen Standorten im Land tätig sind, schonganz motiviert, fortan als Ranger durchzustarten. Bei einem Signing Dinnermachten alle Beteiligten die Übernahme in stimmungsvollem Ambiente offiziell undbesiegelten diese schließlich feierlich.Digitalisierung und Kundenservice wird 2021 weiterhin im Fokus stehenAls neuer Teil von Ranger wird sich auch DEA mit der Weiterentwicklung vonintelligenten und strategischen Vertriebslösungen beschäftigen, die vor allem inHinblick auf die zunehmende Digitalisierung überzeugen. In punctoDigitalisierung und Big Data gilt Ranger Marketing im Vertriebsumfeld schonjetzt als Innovationsführer: Mit Hilfe von Datenintelligenz können sie höchsteffiziente Aussteuerungen der Sales Force und damit eine vielversprechendeVermarktung der individuellen Projekte vom klassischen Direktvertrieb bis hin zuOmnichannel-Lösungen gewährleisten. Damit konnten sie bereits namenhafteGeschäftskunden wie etwa die Deutsche Telekom und andere renommierte Partner ausden Bereichen Energie, Handel, Finanzen sowie Medien für sich gewinnen und habensich als Ziel gesetzt, daran anzuknöpfen. Tobias Mehrer betont, dass dieseMarkposition demzufolge zukünftig noch weiter ausgebaut werde. Nicht zuletzt seidie Digitalisierung ein entscheidender Erfolgsfaktor, um dieInternationalisierung des Unternehmens weiter voran zu treiben.Doch Ranger punktet nicht nur mit strategischem und technischem Können, sondernauch in der Operativen mit einer hohen fachlichen Kompetenz. Es geht darum, dieEndkunden vollumfänglich und professionell zu beraten sowie maßgeschneiderteAngebote für ihren jeweiligen Bedarf zu erstellen. Entsprechend sind dieKundenberater umfangreich geschult und nehmen fortlaufend an Weiterbildungenteil, um ihren Kunden ein stetig wachsendes Knowhow und Qualitätsniveau zubieten.Über RangerRanger ist eines der führenden europäischen Unternehmen für persönlicheKundenberatung und bietet seinen Kunden einen Omnichannel-Vertrieb mit höchstenQualitätsmaßstäben. Gegründet wurde das Unternehmen 1992. Als Teil der StröerDialog und damit Media Group vertreibt Ranger Produkte aus den BranchenTelekommunikation, Energie, Medien & TV und konnte so schon renommierteProduktpartner gewinnen. Der Gewinn von Millionen neue Kunden und ein starkes,dynamisches Team an über 115 Standorten in Deutschland sprechen für den Erfolgund die Kompetenz in den Bereichen Door-to-Door, Retail und Promotion.