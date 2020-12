BERLIN (dpa-AFX) - Die Kommunen in Deutschland begreifen die Digitalisierung überwiegend als Chance. Mehr als zwei Drittel stellen sich selbst in diesem Bereich aber kein gutes Zeugnis aus. Nach einer am Mittwoch veröffentlichten repräsentativen Umfrage im Auftrag des Deutschen Städte- und Gemeindebunds und des Digitalverbands Bitkom betrachten die Befragten in 61 Prozent der 623 erfassten Städte und Gemeinden ihre Kommune als Nachzügler. 7 Prozent gaben sogar an, ihre Kommune habe den Anschluss verpasst. 29 Prozent sehen sich hingegen als Vorreiter.

Am häufigsten wurden fehlende Finanzmittel als größtes Hemmnis für die Digitalisierung genannt, mehr als die Hälfte der Befragten sprach von fehlendem Know-how. Nach Schätzung der Teilnehmer verfügten in mehr als der Hälfte der Kommunen nur wenige oder gar keine Mitarbeiter über gute Kenntnisse im Umgang mit digitalen Werkzeugen wie Videokonferenzen oder Systemen zum Dokumentenmanagement. Neben finanzieller Hilfe erhoffen sich die Kommunen von der Politik vor allem einheitliche Vorgaben und Standards.