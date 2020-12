Deenova stärkt Marktdynamik 2020 in der Apothekenautomatisierung mit dem Markteintritt in Polen

Deenova setzt den rasant wachsenden Geschäftskurs 2020 mit dem Einstieg in den osteuropäischen Markt fort. Das Unternehmen hat neue Verträge zur Lieferung seiner marktführenden Apothekenroboter und damit zusammenhängenden Technologien an das Kindergesundheitszentrum Großpolen in Poznań mit dem führenden polnischen Ausrüstungsunternehmen MEDIM in Piaseczno abgeschlossen.

Piotr Młynarczyk, General Manager von MEDIM, erklärte: „Nachdem im Rahmen eines kompetitiven Verkaufsverfahrens alle Optionen für Einzeldosierungsroboter für Apotheken gründlich geprüft wurden, bin ich sehr stolz, Deenova als Partner für das Projekt im Kindergesundheitszentrum Großpolen in Poznań auszuwählen. Wir haben uns in erster Linie aufgrund der einzigartigen Technologie und der geschäftlichen Herangehensweise an den R.O.I. für die Lösungen von Deenova entschieden.“