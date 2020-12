"Mit der HypoVereinsbank haben wir ab sofort eine enorm kapital- und reichweitenstarke Universalbank als Refinanzierungspartner an unserer Seite.", so Clemens Fritzen, Vorstand der NetBid AG und Geschäftsführer der NetBid Finance GmbH. "Wir freuen uns sehr, mit unserer innovativen, 100% digitalen Sale & Leaseback-Lösung Unternehmen dabei zu helfen aus eigenen Mitteln neue Liquidität zu generieren."

Besonders im Zuge der Corona-Krise sind viele Unternehmer auf der Suche nach neuer Liquidität und damit finanziellem Spielraum, um ihre unternehmerische Ziele zu verfolgen. Da die verschiedenen staatlichen Hilfsprogramme nicht für jedes Unternehmen die beste Lösung sind und im Falle von Übergangskrediten eine zusätzliche Verschuldung bedeuten, entscheiden sich immer mehr KMUs für einen anderen Weg: Nämlich Liquidität aus stillen Reserven zu generieren. Bestes Beispiel dafür stellen Sale & Leaseback-Transaktionen auf Basis von Produktionsmaschinen dar - exakt dieses Produkt bietet leaseback.de in digitaler Form an.



Die Sale & Leaseback Lösungen von leaseback.de konzentrieren sich vor allem auf die Bereiche Metallverarbeitung, Holz, Druck, Kunststoff sowie ausgewählte Maschinenkategorien der Baubranche.



Wie funktioniert ein Sale & Leaseback-Geschäft?



Ein Unternehmen veräußert im Rahmen einer Sale & Leaseback Transaktion beispielsweise eine Produktionsmaschine zum Zeitwert an einen Finanzierungspartner. Anschließend least das Unternehmen die Maschine zurück. Das Asset, wie in diesem Fall die Produktionsmaschine, verbleibt während des gesamten Prozesses am Fertigungsstandort im Betrieb und kann während und nach der Transaktion wie gewohnt weiter genutzt werden - operativ gibt es keine Auswirkungen auf die Verwendung der Maschine. Großer Vorteil: Durch den Verkauf der Produktionsmaschine gelangt das Unternehmen an neue Liquidität, was aufgrund der Folgen der Corona-Krise wichtiger als jemals zuvor ist.