Zahnersatz finanzieren und neues Lächeln finden

Limburg (ots) - Ein anfallender Zahnersatz stellt viele Patienten vor eine

finanzielle Herausforderung. Besonders, wenn die Wahl auf eine qualitativ

hochwertigere Variante fällt, ist der Zuschuss der gesetzlichen Krankenkasse

verschwindend gering und stellt damit oftmals nur bedingt eine Hilfe dar.

Betroffene müssen jedoch nicht auf ihren Zahnersatz verzichten oder

längerfristig ihre Ausgaben drastisch kürzen: Mit Hilfe eines Ratenkredits

können Kronen, Implantate und Brücken finanziert und damit unkompliziert ein

neues, hübsches Lächeln erlangt werden.



Darum ist Zahnersatz so kostenintensiv





Zahnersatz impliziert, dass die eigenen natürlichen Zähne durch ein künstlichesÄquivalent ausgetauscht werden. Dabei kann entweder ein einzelner Zahn betroffensein, der nach der Behandlung von einer Krone ummantelt wird oder ein Implantaterhält oder auch das ganze Gebiss, welches mit Implantaten wieder seineursprüngliche Funktion erreicht. Die gesetzliche Krankenkasse übernimmt in derRegel nur die Hälfte der Standardversorgung. Alle Patienten, die sich einlanglebigeres, höherwertiges und damit auch optisch ansprechenderes Materialwünschen, müssen dafür vollumfänglich selbst aufkommen. Etwas günstiger wird esfür diejenigen, die ihr Bonusheft kontinuierlich geführt und damit denjährlichen Kontrolltermin pflichtbewusst wahrgenommen haben. Auch eineZahnzusatzversicherung trägt dazu bei, im Ernstfall die Kosten zu senken. Dochbeim Kostenfaktor von mehreren hundert Euro je Keramikkrone bis hin zu deutlichhöheren Preisen im vier bis fünfstelligen Bereich für Brücken und Implantatekann ein Zahnersatz sowohl mit als auch ohne Zuschuss ein deutliches Loch in dieHaushaltskasse schlagen. Stehen gerade andere Ausgaben auf der Agenda, wie zumBeispiel ein neues Jugendzimmer für den heranwachsenden Teenager oder derAustausch der alten Küchenzeile, ist es nicht immer leicht, die Zähne und damitden eigenen Wohlfühlfaktor hintenanzustellen.Finanzierungsmöglichkeiten für ein neues LächelnWer bedauerlicherweise mit einer schlechten Zahnsubstanz zu kämpfen hat und adhoc nicht ausreichend finanzielle Mittel für einen angemessenen Zahnersatz zurVerfügung hat, kann sich an mehrere Anlaufstellen wenden, um einen Ratenkreditdafür zu beantragen.1. ZahnarztEine Möglichkeit für Patienten ist in dem Zusammenhang, sich direkt beimZahnarzt ein Angebot für die Finanzierung einzuholen. Der Vorteil liegt darin,dass die Praxis alle Behandlungskosten im Vorfeld kennt und das Darlehendementsprechend genaustens bestimmen kann. Dadurch entsteht für den Kreditnehmerkein organisatorischer Aufwand, da er nur eine Anlaufstelle hat, mit der er sich