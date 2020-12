Trinseo nimmt neue TPE-Pilotanlage in Hsinchu (Taiwan) in Betrieb

Berwyn, Pennsylvania (ots/PRNewswire) - Die neue Anlage ermöglicht schnellere

Innovationszyklen für nachhaltige Materialien in allen Märkten



Trinseo (http://www.trinseo.com/) (NYSE: TSE), ein weltweit tätiger Anbieter von

Materiallösungen und Hersteller von Kunststoffen, Latexbindemitteln und

synthetischem Kautschuk, gab heute die Inbetriebnahme seiner Pilotanlage für

thermoplastische Elastomere (TPE) in Hsinchu, Taiwan, bekannt. Die neue

Pilotanlage stellt einen wichtigen Schritt innerhalb der umfassenden

Wachstumsstrategie von Trinseo für TPE dar und ermöglicht es dem Unternehmen,

maßgeschneiderte TPE und thermoplastische Polyurethane (TPU) zusammen mit seinem

führenden Biokunststoffportfolio für wichtige Kunden im asiatisch-pazifischen

Raum vor Ort herzustellen.



Die hochmoderne Pilotanlage wird an dem bereits bestehenden Produktionsstandort

von Trinseo in Hsinchu errichtet und ermöglicht schnellere Innovationszyklen für

nachhaltige Materialien in den Märkten Automobil, Unterhaltungselektronik,

Schuhe und Medizin, stets in enger Zusammenarbeit mit den Kunden. Sie ergänzt

das bestehende TPE-Hauptentwicklungszentrum von Trinseo in Mussolente, Italien,

das für branchenführende Entwicklungen bei der Konzeption und Herstellung

nachhaltiger weicher Kunststoffe steht.







hochmodernen Anlage während der globalen Coronavirus-Pandemie planmäßig in

Betrieb genommen werden. Bei ihrer Eröffnung feierte Trinseo, dass mehr als

15.000 Arbeitsstunden in einem Entwicklungsprojekt, das sich über drei Regionen

erstreckte, unter schwierigsten Bedingungen sicher abgeschlossen werden konnten.



"Wir freuen uns sehr, die Pilotanlage für unsere maßgeschneiderten TPE und TPU

in der Nähe unserer Kunden im asiatisch-pazifischen Raum zu eröffnen", erklärte

Francesca Reverberi, Vice President, Engineered Materials and Synthetic Rubber

bei Trinseo. "Die Pilotanlage bietet eine potenzielle Plattform, über die

Trinseo der steigenden Nachfrage nach TPE gerecht werden kann, die durch

Megatrends wie das Wachstum der Telemedizin und die Konvergenz von Medizin- und

Unterhaltungselektronik zustande kommt. Diese Trends erfordern

benutzerfreundlichere und nachhaltigere Geräte mit einem vermehrten Einsatz von

weichen Materialien und biobasierten Kunststoffen."



Die Pilotanlage wird maßgeblich dazu beitragen, dass Trinseo seine Ziele in

Bezug auf die Nachhaltigkeit für 2030 erreichen kann. Darin ist vorgesehen, dass

nachhaltig bezogene Materialien innerhalb eines Jahrzehnts die Grundlage für 40

nachhaltig bezogene Materialien innerhalb eines Jahrzehnts die Grundlage für 40

% des Portfolios von Trinseo bilden sollen. Die biobasierten und biologisch







