Dezentrale Wasserstofferzeugung essentiell für eine integrierte Energiewende

Berlin (ots) - dena richtet Plattform für dezentrale Wasserstoffprojekte ein /

Potenziale von erneuerbarem Wasserstoff bei Erzeugung, Speicherung und

Verwendung heben



Grüner Wasserstoff aus erneuerbaren Energien ersetzt fossile Energieträger

zunehmend in Prozessen und Anwendungen, dient als Energiespeicher und ist dabei

klimaneutral. Diese Vorteile können aber nicht nur im großen Maßstab, in

zentralen Mega- oder Gigawattanlagen, genutzt werden, die bislang im Fokus der

Öffentlichkeit stehen. Daher richtet sich jetzt der Blick auch auf kleinere,

dezentrale Einheiten:





"Um zukünftig klimaneutral zu leben, müssen wir auch die Potenziale derdezentralen Erzeugung, Speicherung und Verwendung von erneuerbarem Wasserstoffausschöpfen. Diese werden in der Diskussion unserer Meinung nach bislangdeutlich unterschätzt. Wir wollen daher unterschiedliche Marktakteure in einemNetzwerk zusammenbringen. So erarbeiten wir gemeinsam, wie dezentralerWasserstoff verstärkt einen Beitrag zum Klimaschutz, zur Integrationerneuerbarer Energien und zur Versorgungssicherheit leisten kann", betontAndreas Kuhlmann, Vorsitzender der Geschäftsführung der DeutschenEnergie-Agentur GmbH (dena). Die Plattform wird im Januar 2021 an den Startgehen - Interessenten können sich ab sofort bei der dena melden.Dezentrale Potenziale für die Wasserstofferzeugung bestehen sowohl im privatenals auch im gewerblichen Bereich durch die zunehmende Eigenstromerzeugung, aberauch mit der zukünftigen Möglichkeit des erneuerbaren Strombezugs über dasöffentliche Netz. In Quartieren können dezentrale Wasserstoffsysteme dieEnergieerzeugung und Nutzung optimieren und erneuerbare Energie zu jeder Zeitfür Anwendungen wie die Wärmeversorgung oder die Elektromobilität verfügbarmachen. Dezentral erzeugter Wasserstoff kann im regionalen Kontext auch zurVersorgung des ÖPNV oder örtlicher Logistikunternehmen genutzt werden. Abwärmeaus dem Wasserstoff-Produktionsprozess, der Elektrolyse, kann zudem einewertvolle Energiequelle für Wärmenetze oder räumlich nahegelegene Wärmesenkensein.Steht die Elektrolyseeinheit an einer Biogasanlage als CO2-Quelle, kann derWasserstoff auch methanisiert und in das Erdgasnetz eingespeist werden, wodurchdas synthetische Methan einer größeren Kundengruppe eröffnet wird. Aber auch dieBetrachtung der Erzeugung von Wasserstoff aus abfall- und reststoffstämmigerBiomasse erscheint im Falle einer dezentralen Erzeugung als lohnenswert. DieseOptionen dienen nicht nur der dezentralen Energieversorgung und dem Klimaschutz.Sie unterstützen auch die Kreislaufwirtschaft und die regionale Wertschöpfung.Für einen wirtschaftlichen Betrieb dezentraler Wasserstoffstrukturen sindrechts- und investitionssichere regulatorischen Rahmenbedingungen notwendig. DasErneuerbare-Energie-Gesetz (EEG) sowie die Umsetzung der Renewable EnergyDirective (RED II) werden in dieser Hinsicht richtungsweisend sein. Anreize fürdezentrale Aufdachanlagen, die geplante Befreiung der Elektrolyseanlagen von derEEG-Umlage und der stringente Ausbau von Windkraft- undPhotovoltaikfreiflächenanlagen bieten die Grundlage für den Aufbau vondezentralen Wasserstoffstrukturen.In Deutschland gibt es bereits viele gute Ideen, innovative Unternehmen underste Projekte zur Umsetzung der dezentralen Energiewende mit Wasserstoff. DieDeutsche Energie-Agentur möchte diese Entwicklung unterstützen und gemeinsam mitden Akteuren und Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft, und Gesellschaftzukünftige Potenziale identifizieren und die Macher unterstützen.