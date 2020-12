SCHOTT will bis 2030 klimaneutral werden / Spezialglashersteller stellt ambitionierten Aktionsplan vor (FOTO)

Mainz (ots) - Der internationale Spezialglaskonzern SCHOTT stellt sich stärker

als bisher den Herausforderungen des Klimawandels. "Wir wollen SCHOTT bis 2030

zu einem klimaneutralen Unternehmen weiterentwickeln und damit aktiv einen

Beitrag für den Klimaschutz leisten", erklärte Dr. Frank Heinricht, Vorsitzender

des Vorstandes der SCHOTT AG. Kein anderes Unternehmen der Spezialglasindustrie

hat sich bisher ein solch ambitioniertes Ziel gesetzt. Das Projekt "Zero Carbon"

ist integraler Bestandteil der neuen Konzernstrategie.



Mit dem Strategieprojekt "Zero Carbon" läutet SCHOTT eine neue Ära seines

Umwelt- und Klimamanagements ein. "Pioniergeist, langfristiges Denken und

verantwortungsvolles Handeln sind seit den Gründertagen tief in unserer DNA

verankert. Von diesen Prinzipien lassen wir uns auch bei dieser großen

Herausforderung leiten", sagte Konzernchef Heinricht.







Als Spezialglashersteller gehört das Unternehmen einer energieintensiven Industriebranche an. Spezialgläser und Glaskeramiken werden in großen Schmelzwannen bei Temperaturen von bis zu 1.700 Grad Celsius geschmolzen. Bisher werden die Schmelzwannen mit den fossilen Energieträgern Erdgas und Heizöl oder mit Elektrizität beheizt. Auch bei der Weiterverarbeitung der Gläser wird viel Energie benötigt. Durch diesen Energiebedarf beträgt der klimarelevante Fußabdruck rund eine Million Tonnen CO2e pro Jahr. "In unserem Engagement für den Klimaschutz sehen wir drei Schritte: zunächst wollen wir möglichst viele klimaschädliche Emissionen vermeiden, nicht vermeidbare Emissionen im nächsten Schritt deutlich reduzieren und, falls nicht anders möglich, schließlich die restlichen Emissionen kompensieren", sagte Frank Heinricht. Damit leistet SCHOTT einen Beitrag zu den Zielen des Pariser Klimaschutzabkommens. Der Aktionsplan zur Klimaneutralität bei SCHOTT umfasst vier Handlungsfelder: - Verbesserung der Energieeffizienz - Umstieg auf Grünstrom - Technologiewandel - Kompensation technologisch nicht vermeidbarer Emissionen Energieeffizienz als Daueraufgabe Die Verbesserung der Energieeffizienz hat SCHOTT schon seit Jahrzehnten permanent im Blick. Durch die Einführung der Oxy-Fuel-Schmelztechnologie und die zunehmende Nutzung von Strom zur Beheizung der Schmelzwannen seit den 1990er Jahren ist es bereits gelungen, den spezifischen Energieverbrauch um über 30 Prozent zu senken. Im Rahmen des bewährten Energiemanagementsystems arbeiten die Experten intensiv daran, weitere Einsparpotenziale zu identifizieren und zu