Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Polo Tang

Analysiertes Unternehmen: Freenet Namensaktien

Aktieneinstufung neu: neutral

Aktieneinstufung alt: neutral

Kursziel neu: 18,80

Kursziel alt: 18,80

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

UBS belässt Freenet Namensaktien auf 'Neutral' Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Freenet auf "Neutral" mit einem Kursziel von 18,80 Euro belassen. Analyst Polo Tang passte sein Bewertungsmodell in einer am Mittwoch vorliegenden Studie an den Verkauf der Sunrise-Beteiligung …