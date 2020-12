Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

3U Holding verkauft ClimaLevel Energiesysteme mit Gewinn Die 3U Holding trennt sich von ihrer Beteiligung an der ClimaLevel Energiesysteme GmbH aus Köln. Die 75-prozentige Beteiligung werde „an den Mitgesellschafter und Geschäftsführer Uwe Kemmer, an einen weiteren Mitarbeiter der Gesellschaft und an …