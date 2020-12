Bis zum 15. November verharrte Morgan Stanley noch in seinem nahezu dreijährigen Abwärtstrend, zeigt aber bereits eine Woche zuvor sehr bullische Tendenzen. Nur wenig später kam es zum favorisierten Kaufsignal und Anstieg über die Jahreshochs aus 2018 von 59,38 US-Dollar. Den Höhepunkt markierte das Papier in der abgelaufenen Woche bei 63,96 US-Dollar und scheint sogar einen Folgeanstieg unmittelbar vorzubereiten. Bereits investierte Anleger sollten nun an ihrem Stopp-Management etwas nachjustieren.

Mittelfristiges Kaufsignal

Der äußerst dynamische Ausbruch über den seit 2018 bestehenden Abwärtstrend hat jetzt ein mittelfristiges Kaufsignal zur Folge, Ziele lassen sich für das Wertpapier um 76,34 US-Dollar ableiten. Ein direkter Anstieg in diesem Bereich kann jedoch nicht favorisiert werden, häufig kommt es zu sog. Pullbacks zurück auf das Ausbruchsniveau, in diesem Fall um 56,60 US-Dollar. Bestehende Long-Positionen können nun enger abgesichert werden, als sinnvoll wird ein Niveau um 60,00 US-Dollar erachtet. Aber auch die Realisierung von Teilgewinnen kann einen erheblichen Vorteil mit sich bringen, ein Pullback könnte dagegen für einen erneuten Long-Einstieg genutzt werden. Abschläge unter 55,00 US-Dollar sollte das Papier von Morgan Stanley jedoch tunlichst vermeiden, dies würde nämlich mit einem Wiedereintritt in den vorherigen Abwärtstrend einhergehen.