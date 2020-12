Weiterstadt (ots) - - Der neue, 110 kW (150 PS) starke 1,5 TSI e-TEC ist zweites

Mild-Hybridaggregat der Bestseller-Baureihe von SKODA



- Einstiegsdiesel 2,0 TDI 85 kW (110 PS) jetzt auch mit Direktschaltgetriebe

(DSG), TDI-Version mit 110 kW (150 PS) wahlweise als Handschalter



- Alle OCTAVIA-Varianten ab sofort serienmäßig mit neuem Abbiegeassistenten





SKODA baut die Angebotsvielfalt für den Bestseller OCTAVIA weiter aus. Der neue1,5 TSI e-TEC mit Mild-Hybridantrieb erweitert die Antriebspalette der SKODAOCTAVIA-Familie. Ab sofort können Kunden den kompakten Bestseller mit dem 110 kW(150 PS)* starken 1,5 TSI e-TEC-Aggregat ordern, auch in der robust designtenSCOUT-Variante. Zudem steht der Turbodiesel 2,0 TDI in der Leistungsstufe 85 kW(110 PS)* jetzt mit 7-Gang-Direktschaltgetriebe (DSG) bereit, die Version mit110 kW (150 PS)* wiederum kann nun auch mit 6-Gang-Schaltgetriebe bestelltwerden. Darüber hinaus rüstet SKODA alle OCTAVIA-Versionen ab sofort serienmäßigmit dem Abbiegeassistenten aus.Der neue Mild-Hybridmotor - erhältlich für OCTAVIA Ambition, Style und SCOUT -kombiniert einen 1,5 Liter großen Vierzylinder-Benziner mit einem48V-Riemen-Startergenerator und einer 48V-Lithium-Ionen-Batterie. Der Akku miteinem Energieinhalt von 0,6 kWh befindet sich unter dem Beifahrersitz und wirdausschließlich durch Bremsenergie-Rückgewinnung aufgeladen. Bei Bedarfunterstützt die Mild-Hybridtechnologie den Motor mit einem elektrischen Boostvon bis zu 50 Nm und ermöglicht den e-TEC-Modellen, mit komplett abgeschaltetemMotor zu ,segeln'. In der Summe senken diese Maßnahmen den Kraftstoffverbrauchum bis zu 0,4 Liter pro 100 Kilometer und reduzieren die CO2-Emissionen. Soerzielt der neue OCTAVIA 1,5 TSI DSG e-TEC einen kombiniertenDurchschnittsverbrauch von 4,7 bis 4,6 l/100 km und erfüllt die EmissionsnormEuro 6d-ISC-FCM (AP). Bereits seit Herbst bietet SKODA den OCTAVIA mit dem1,0-TSI-Dreizylindermotor aus der neuen EVO-Motorengeneration mit 81 kW (110PS)* als e-TEC-Mild-Hybrid an. Eine e-TEC-Plakette an der Heckklappekennzeichnet die OCTAVIA-Versionen mit dieser Technologie. Der OCTAVIA 1,5 TSIDSG e-TEC Ambition startet inklusive 16 Prozent MwSt. bei 29.204 Euro.Auch bei der Palette der Turbodiesel weitet SKODA das Angebot anMotor-Getriebe-Kombinationen aus. So lässt sich der Einstiegsdiesel 2,0 TDI mit85 kW (110 PS) Leistung jetzt auf Wunsch mit einem 7-Gang-DSG kombinieren. Der110 kW (150 PS) starke TDI steht ab sofort auch mit manuellem6-Gang-Schaltgetriebe bereit.Abbiegeassistent erweitert die SerienausstattungAb sofort gehört der neue Abbiegeassistent zum Serienumfang des OCTAVIA. Das