Social Media Gewinnspiel / Aktion #zusammenmitgirocard unterstützt lokalen Handel (FOTO)

Mit dem Gewinnspiel möchte girocard genau diesen Läden, Restaurants undkulturellen Einrichtungen weiterhelfen. Bis zum 17.12.2020 können Kunden ihrenLieblingsladen vorschlagen, indem sie unter Verwendung von #zusammenmitgirocardein Bild des Händlers auf Twitter, Facebook oder Instagram hochladen und kurzerklären, warum gerade dieser unterstützt werden soll. Alternativ können sieunter dem entsprechenden Video auf den verschiedenen Social Media Kanälen einenKommentar hinterlassen, in dem sie den jewiligen Lieblingshändler verlinken unddiesen Vorschlag begründen. Verlost werden 25 x 2.500 Euro für dievorgeschlagenen Geschäfte und Einrichtungen sowie 25 x 250 Euro für die Kunden,die ihren Lieblingsladen über Social Media nominiert haben.Neben der Chance auf 2.500 Euro profitieren die Läden dabei auch von derWerbung, die sie durch die Aktion bekommen. Außerdem werden die Kunden dazuermutigt, ihren eigenen Gewinn im "Lieblingsladen" auszugeben.Unter https://www.girocard.eu/zusammenmitgirocard/ gibt es weitere Informationensowie die Teilnahmebedingungen. Ansonsten heißt es: Gleich mitmachen und einFoto des Lieblingshändlers oder einen Kommentar unter den Videos zur Aktionhochladen. Damit es den lokalen Handel auch morgen noch so gibt, wie wir ihnheute kennen.Über die girocard:Banken und Sparkassen in Deutschland haben rund 100 Millionen giorcardausgegeben. Die Marke "girocard" steht für den übergeordneten Rahmen derDeutschen Kreditwirtschaft für ihre zwei bewährten Debitkarten-Zahlungssysteme:Das girocard Verfahren (ehemals "electronic cash") als Debitkarten-Zahlverfahrenund das "Deutsches Geldautomaten-System". Mit der Verwendung der persönlichenGeheimzahl PIN (Personal Identification Number) garantiert die DeutscheKreditwirtschaft stets den sicheren und einfachen Einsatz der girocard. Der Nameund das Logo girocard wurden 2007 von der Deutschen Kreditwirtschaft eingeführt.Über EURO Kartensysteme:Als Gemeinschaftsunternehmen der Deutschen Kreditwirtschaft übernimmt die EUROKartensysteme GmbH Aufgaben im gemeinsamen Interesse der deutschen Banken undSparkassen im Bereich des kartengestützten Zahlungsverkehrs. Die EUROKartensysteme GmbH konzentriert sich dabei insbesondere auf zentrale Aufgabenund Serviceleistungen, wie zum Beispiel Marketing und PR für die girocard undihre Prepaid-Bezahlfunktionen GeldKarte (kontaktbehaftet) und girogo(kontaktlos) sowie die weiteren Funktionen auf dem Chip, Business Developmentgirocard, die Entwicklung von operationalen Sicherheitsstandards und Methodender Missbrauchsbekämpfung, zudem die Mastercard-Lizenzverwaltung.Pressekontakt:EURO Kartensysteme GmbHSandra SchubertMarketing und PRTel.: +49 (0)69 / 97945-4853Fax: +49 (0)69 / 97945-4847mailto:presse@eurokartensysteme.derelatio PRArefeh RussellTel.: +49 (0)89 / 210257-32Fax: +49 (0)89 / 210257-19mailto:arefeh.russell@relatio-pr.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/38715/4779882OTS: EURO Kartensysteme GmbH