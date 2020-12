Vor 20 Jahren war SupplyOn einer der ersten Anbieter von Cloud-Lösungen für industrielle Anwendungen und damit Vorreiter in der Vernetzung von global agierenden Konzernen mit ihren Geschäftspartnern. Das umfassende Lösungsportfolio sowie das weltweite Netzwerk wurden 2017 durch die Akquisition von Newtron und 2018 von Eurolog vervollständigt.

"Wir leben heute in einer Welt, die dem permanenten Wandel unterworfen ist, in der alles und jeder miteinander vernetzt ist und in der die wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Herausforderungen so groß sind, dass sie nur gemeinsam in einer Industrieinitiative gelöst werden können", so Markus Quicken, Vorstandsvorsitzender der SupplyOn AG. "Unternehmen müssen hierfür intensiver denn je zusammenarbeiten und benötigen eine Plattform, die alle relevanten Akteure entlang ihrer Lieferketten einfach und effizient vernetzt. Genau das hat SupplyOn in den vergangenen 20 Jahren sowohl auf funktionaler Ebene als auch im Blick auf die weltweite Nutzung geschaffen und kontinuierlich ausgebaut."