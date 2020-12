Die Euphorie der Biontech-Fans nach der erteilten Impfstoff-Notfallzulassung in Großbritannien ist schnell verflogen und schlug aufgrund der ausgebliebenen Chart-Rakete in Ernüchterung um.

5Older: „Das ist eine super Nachricht. Das wird unserem Baby im wahrsten Sinne des Wortes Flügel verleihen. Biontech müsste nach dieser Entwicklung besser abschneiden als seine Konkurrenten.“

Panto89: „Das erhöht natürlich den Druck auf die FDA und EMA. Und die Zulassung ist das erste richtige Signal, dass es keinerlei Leichen im Keller gibt. Das erste richtige Geld wird nun verdient. Ein großer Tag für Biontech!“

bcgk: „Die Frage ist doch, was hier längst eingepreist ist. Biontech muss sich Erlöse mit Pfizer teilen. Moderna ist allein meines Wissens. Ich denke, dass im Kurs von 100 Euro eine Zulassung bereits weitestgehend eingepreist ist.“

Daxdoktor: „Moderna hatte mit ähnlicher, aber nicht besserer Datenlage eine doppelte Marktkapitalisierung erreicht. Also würde ich diesen Faktor bei einem solchen Run als nicht unbedingt ausschlaggebend betrachten.“

LukaDoncic: „Die Kollaboration mit Pfizer wird sich für Biontech in jedem Fall auszahlen. Pfizer hat Erfahrung mit Produktion, Logistik, Vertrieb, Bürokratie und Verträgen. Ich tippe, dass Biontech im Jahr 2021 mehr Umsatz macht als Moderna.

Die Hoffnung stirbt zuletzt

Ralle2020: „Ganz ehrlich, ich kann nicht mehr dran glauben. Es wird hier keine Rakete geben. Wenn wir an einen Kurs wie gestern rankommen, vielleicht 115 Euro, können wir uns freuen. Wie schon oft erwähnt, weiß man nicht, was alles längst eingepreist ist und was diese ganzen Analysten sich noch aus den Fingern saugen. Die Hoffnung will ich keinem nehmen, aber bei dem Verlauf, den wir trotz guter Nachrichten sehen, kann ich es mir einfach nicht mehr vorstellen.“

mfierke: „Warum ist sie jetzt wieder rückläufig. Die Aktie ist voller Rätsel. Oder wollen da wieder welche billiger rein? Soll mir recht sein, bin ich dabei, obwohl mein Korb voll ist.“

bruder_halblang: „Nach der üblen Tageskerze von gestern würde ich hier nicht mehr kaufen, sondern mit allem rausgehen. Der Drops ist gelutscht. Genau, das ist die Frage! Was erhält Biontech und was Pfizer? Und wie sieht es aus mit den ganzen Fördermitteln, Krediten, und, und, und?“

WellsFargo24: „Die Zulassung in UK sichert Biontech den Verkauf von weiteren 40 Millionen Impfungen, wovon ein Teil jetzt und ein weiterer nächstes Jahr geliefert werden soll. Die Auftragslage sieht also sehr gut aus, wenn das auch nicht der aktuelle Kurs widerspiegelt.“

M_Engel: „Biontech macht aktuell Tests bezüglich der Temperaturen. Ich habe große Hoffnungen, dass es bei ähnlichen Temperaturen, wie es bei Modena der Fall ist, noch funktioniert. Der chemisch-biologische Zerfall des Proteins dürfte keinen so großen Unterschied zulassen. Die Margen sind soweit ich weiß bei Moderna nicht bekannt. Allerdings teilt Biontech den Gewinn für Amerika mit Pfizer. Wie sieht es mit der EU und GB aus? Wissen wir nicht. Dasselbe gilt für Australien oder China mit Fosun. Fakt ist aber, dass Biontech eine vielfach höhere Stückzahl produzieren kann, wodurch vieles mehr als kompensiert werden sollte.“

Wann die EU ihr grünes Licht für das Mittel gibt, ist noch nicht genau geklärt. Wie die europäische Arzneimittelbehörde EMA mitteilte, soll eine entscheidende Sitzung spätestens am 29. Dezember einberufen werden, sofern sich das Vakzin der Firmen Biontech und Pfizer als sicher und wirksam herausstellte. Der Termin könne aber auch vorgezogen werden, sollten die Daten schneller vorliegen. Ob es dann zu mehr Regung im Aktienchart von Biontech kommt, bleibt abzuwarten.

