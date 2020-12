Die meistgehandelten Aktien der Stuttgarter Anleger 1. BioNTech (WKN: A2PSR2) Klarer Spitzenreiter im Stuttgarter Aktienhandel ist BioNTech. Der Anlegerliebling kann heute unter sehr hohen Umsätzen um gut 7% zulegen. Für gute Laune sorgt offenbar die Impfstoffzulassung durch die britische Gesundheitsbehörde, die am Morgen ihr Einverständnis für den Vertrieb des Corona-Impfstoffs erklärte. 2. Moderna (WKN: A2N9D9) Ebenfalls gefragt unter Stuttgarter Anlegern ist heute die Aktie des amerikanischen Impfstoff-Herstellers Moderna. Nachdem die Konkurrenten Pfizer und BioNTech ihre Notfallzulassung erhalten haben, hofft Moderna, bald nachziehen zu können. Die Anleger scheinen optimistisch gestimmt zu sein: Die Aktie gewinnt 5%. 3. CureVac (WKN: A2P71U) Nachdem die CureVac-Aktie am gestrigen Handelstag aufgrund durchwachsener Quartalszahlen schwächer notierte, zeigt sie sich heute deutlich erholt. Getrieben von positiven Nachrichten rund um die Impfstoffzulassung BioNTechs kann die CureVac-Aktie unter regem Handel in Stuttgart gut 1% zulegen.

Während die US-Indizes rund um Nasdaq, Dow Jones und S&P 500 wieder munter auf neue Allzeithochs steigen, könnte es auch beim DAX bald so weit sein - dabei sprechen die Gewinne der Unternehmen innerhalb dieser Indizes eigentlich eine andere Sprache. Tobias Kramer, Herausgeber des Zertifikateberaters, wirft gemeinsam mit Richy einen Blick auf diese Diskrepanz und bespricht, warum die Indizes weiter steigen könnten... Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=WRtPehfZGuU

Euwax Sentiment Index

Der Euwax Sentiment notiert heute in einer außergewöhnlich hohen Handelsspanne von 75 bis -20 Punkten. Die meiste Zeit über dominierten laut Stuttgarter Stimmungsbarometer eindeutig die Optimisten. Zwar fiel der Euwax Sentiment am späten Vormittag erstmals in den negativen Bereich - beließ es jedoch bei einem kurzen Abstecher.

Trends im Handel

1. Call auf BYD (WKN: TT4MVP)

Die häufigsten Preisfeststellungen an der Euwax finden heute mit großem Abstand in einem Knock-out-Call (WKN TT4MVP) auf den chinesischen Mischkonzern und Automobilproduzenten BYD statt. Laut Auskunft unserer Händlerin dominieren die Käufer in dem Call. Für die BYD-Aktie geht es heute um 1,97% auf 19,07 Euro abwärts. 2. Call auf Varta (WKN: UE0LEY)

Bereits gestern zählte der Knock-out-Call (WKN UE0LEY) auf den Ellwanger Batterieproduzenten Varta in Stuttgart zu den meistgehandelten verbrieften Derivaten. Heute liegt ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen ausgeführten Kauf- und Verkaufsorders vor. Für die Varta-Aktie geht es bei 109,60 Euro rund 0,99% bergab. 3. Call auf Danaher (WKN: SB2XH2)

Bei den Optionsscheinen sind heute bei den Stuttgarter Anlegern Calls auf den amerikanischen Mischkonzern Danaher sehr gefragt. Die häufigsten Preisfeststellungen finden in dem Call (WKN SB2XH2) statt. Hier sind ausschließlich Käufe zu verzeichnen. Zu Danaher gehören mehr als 400 Unternehmen, die Aktie klettert heute um rund 2,78% auf 190 Euro.

