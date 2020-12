Wiesbaden (ots) - Den Weihnachtsbaum online bestellen und liefern lassen: Für

viele Verbraucher ist das in Corona-Zeiten eine gute Option. Schwierig wird es

jedoch, wenn die Tanne oder Fichte anders aussieht als gewünscht. Denn für

geschlagene Bäume gibt es in der Regel kein Widerrufsrecht, warnt das

Die Wurzel macht den Unterschied





Kleidung, Möbel und viele andere Online-Einkäufe können Verbraucher problemlosund ohne Angabe von Gründen wieder zurücksenden. "Hier gilt das 14-tägigeWiderrufsrecht", sagt Michael Rempel, Jurist bei der R+V Versicherung.Verderbliche Waren sind von diesem Recht jedoch ausgenommen. Dazu gehören nebenfrischen Lebensmitteln auch klassische Weihnachtsbäume, Adventskränze ausTannenzweigen und Schnittblumen. "Nur bei einem wirklichen Mangel kann der Kundeden geschlagenen Baum zurücksenden und einen kostenfreien Ersatz verlangen",sagt R+V-Experte Rempel. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn eine Fichte statteiner Nordmanntanne vor der Tür steht. Im Gegensatz dazu gilt bei "lebenden"Bäumen, also etwa eingetopften Tannen oder Bäumen mit Wurzelwerk, dasWiderrufsrecht für Verbraucher.Weitere Tipps des R+V-Infocenters:- Wer seinen Weihnachtsbaum online kauft, sollte den Online-Shop vorab kritischprüfen. Seriöse Händler geben Kontaktmöglichkeiten, Preise, Lieferzeiten,Versandkosten und die Geschäftsbedingungen an. Und sie verweisen regelmäßigauch darauf, dass es bei geschlagenen Weihnachtsbäumen kein Widerrufsrechtgibt.- Bei der Wahl des Baumes sollten die Käufer auch darauf achten, wie schnelldieser seine Nadeln verliert. Dabei sollten sie auch den Transportweg und dieLieferzeit bedenken.- Für online bestellte Dekorationsartikel wie Christbaumschmuck gilt - andersals für die geschlagene Tanne - ein Widerrufsrecht. Die Kunden können dieanderen Artikel also zurücksenden.