RBC belässt SALESFORCE auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Aktie des Softwareanbieters Salesforce auf "Outperform" mit einem Kursziel von 285 US-Dollar belassen. Die soliden Quartalszahlen seien durch die Übernahme von Slack sowie den Abschied des langjährigen Finanzvorstands Mark Hawkins in den Ruhestand überschattet worden, schrieb Analyst Alex Zukin in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Transaktion dürfte kurzfristig belasten. Doch Gespräche mit dem Management ließen ein starkes Schlussquartal erwarten. Zudem habe die Slack-Übernahme wohl das Potenzial für einen bedeutsamen Wachstumsbeitrag./gl/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2020 / 05:40 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2020 / 05:40 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.