Kirn, 02.12.2020. Vorstand und Aufsichtsrat haben heute beschlossen, der Hauptversammlung am 02. Juni 2021 einen Aktiensplit im Verhältnis 1:10 vorzuschlagen, um die Aktie insbesondere für Privat- bzw. Kleinanleger attraktiver zu machen und das Handelsvolumen zu erhöhen. Das Grundkapital der Gesellschaft soll ohne Ausgabe neuer Aktien im Verhältnis 1:10 neu eingeteilt und damit die Anzahl der Aktien verzehnfacht werden (Aktiensplit).



Jeder Aktionär erhält nach zustimmender Beschlussfassung der Hauptversammlung 9 weitere Aktien für eine am Stichtag gehaltene Aktie der SIMONA AG. Aktionärsstruktur und Stimmrechtsverhältnisse bleiben unverändert. Lediglich der rechnerische Anteil am Grundkapital je Aktie zehntelt sich.



Nähere Einzelheiten wird der noch zu veröffentlichende Beschlussvorschlag an die Hauptversammlung erhalten.



Sprache: Deutsch

SIMONA Aktiengesellschaft

ISIN: DE0007239402

WKN: 723940

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Stuttgart

