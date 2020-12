Politik Österreich führt Quarantänepflicht für Einreisende ein Nachrichtenagentur: Redaktion dts | 02.12.2020, 14:23 | 137 | 0 | 0 02.12.2020, 14:23 | Foto: Österreichischer Grenzüberang, über dts Nachrichtenagentur 1 Wien (dts Nachrichtenagentur) - Für Einreisende aus Corona-Risikogebieten soll in Österreich ab dem 7. Dezember eine zehntägige Quarantänepflicht gelten. Das kündigte die österreichische Regierung am Mittwoch in Wien an.



Demnach werden alle Länder, die eine Sieben-Tage-Inzidenz über 100 vorweisen, als Risikogebiet eingestuft. Damit wäre zurzeit auch Deutschland betroffen. Nach fünf Tagen soll eine Freitestung möglich sein - Voraussetzung ist ein negatives Testergebnis. Ausnahmeregelungen zum Beispiel für Pendler sind geplant. Die neue Regelung soll zunächst bis zum 10. Januar gelten. Diesen Artikel teilen 1

