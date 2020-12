Führender Kunstlogistikspezialist hasenkamp und 4ARTechnologies starten strategische Kooperation um den globalen Kunsthandel zu revolutionieren

Unmittelbares Ziel der Kooperation ist es, 4ARTechnologies' neuartige ArtHandling-Tools, einschließlich eines volldigitalen Kunstwerk-Passes,Zustandsberichte und Prozessverfolgung, mit hasenkamps führendemFull-Service-Ansatz und über 100 Jahren Erfahrung in der Kunstlogistik zukombinieren.Dr. Thomas Schneider, Geschäftsführer von hasenkamp, ist von der Partnerschaftbegeistert: "Als Spezialist für die Logistik hochwertiger und sensibler Güterstellt die gesamte hasenkamp group stets den Kunden in den Mittelpunkt. Mitunserem weltweiten Netzwerk garantieren wir die Qualität unsererDienstleistungen und gewährleisten höchste Standards in der Fine-Art logistik.Wir bedienen unsere Kunden immer so, wie es ihren Anforderungen am bestenentspricht. Durch die Zusammenarbeit mit 4ARTechnologies schaffen wir einenweiteren Schritt in Richtung Transparenz und Sicherheit für unsere Kunden undihre Kunstwerke"."Partnerschaften mit Branchenführern wie hasenkamp sind der Schlüssel zum Erfolgvon 4ARTechnologies" , so Niko Kipouros, Gründer und CEO der 4ARTechnologies AG."Wir sind begeistert und stolz auf die Zusammenarbeit mit hasenkamp, da ihrimmenses Know-how und ihre Prozesserfahrung von grundlegender Bedeutung für denAufbau einer integrierten Logistiklösung sind, die ein weiterer Schritt zurStandardisierung eines größeren Kunstmarkt-Ökosystems ist."Kontakt für Rückfragen:4ARTechnologies AGDino Lewkowiczmailto:dino@4art-technologies.comTelefon: +41 41 740 00 50http://www.4art-technologies.com]Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/145921/4780063OTS: 4ARTechnologies