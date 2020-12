(Im 7. Absatz wurde berichtigt, dass Ronald Pofalla Infrastrukturvorstand ist.)

BERLIN (dpa-AFX) - Weihnachtszeit ist Reisezeit: Viele Menschen werden sich auch in der Corona-Krise nicht davon abhalten lassen, über die Feiertage mit dem Zug zu ihrer Familie zu fahren. Um die Reisen sicherer zu machen, will die Deutsche Bahn während dieser Tage 100 zusätzliche Fahrten vor allem auf den Hauptstrecken zwischen den großen Städten anbieten. "Das sind doppelt so viele Sonderzüge wie normalerweise an Weihnachten gefahren werden", sagte Personenverkehrsvorstand Berthold Huber am Mittwoch in Berlin.

Die zusätzlichen Fahrten vom 18. bis 27. Dezember sollen den Fernverkehr entlasten und für mehr Platz in den Zügen sorgen. "Das ist sicherlich nicht sehr viel", sagte Karl-Peter Naumann, Ehrenvorsitzender des Fahrgastverbands Pro Bahn. Verglichen mit den 20 000 monatlich angebotenen Fahrten im Fernverkehr muten die 100 Sonderzüge in zehn Tagen wenig an. "Aber das ist dann genau abgepasst auf die besonders ausgelasteten Züge", sagte Naumann.