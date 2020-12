Fenner(TM) Precision Polymers erwirbt branchenführenden Hersteller von schlüssellosen Verriegelungsvorrichtungen, MAV S.p.A.

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Manheim, Pennsylvania (ots/PRNewswire) - Fenner(TM) Precision Polymers (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2995978-1&h=2071122655&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2995978-2%26h%3D4223028669%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.fennerppd.com%252F%26a%3DFenner%25E2%2584%25A2%2BPrecision%2BPolymers&a=Fenner%E2%84%A2+Precision+Polymers) , ein Unternehmen der Michelin-Gruppe undWeltmarktführer für verstärkte Polymertechnologie, gibt die Übernahme von MAVS.p.A. (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2995978-1&h=1699104862&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2995978-2%26h%3D3885169968%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.mav.it%252Fen%252F%26a%3DMAV%2BS.p.A.&a=MAV+S.p.A.)bekannt, einem führenden europäischen Anbieter von schlüssellosenVerriegelungsvorrichtungen (KLD), Schrumpfscheiben, starren Kupplungen undanderen Metallprodukten. Ein starkes Wachstumspotenzial, Marktanteilsgewinne unddie Möglichkeit, die vielen Vorteile einer globalen Lieferkette zu nutzen, sinddie Gründe für die Übernahme. Im Rahmen der Vereinbarung soll es zu keinenEntlassungen oder Stellenverlusten von Arbeitnehmern kommen."Unter idealen Umständen profitieren bei einer Akquisition alle Parteien, unddas ist hier sicherlich der Fall", erklärte Jack Krecek, Divisional ManagingDirector bei Fenner Precision Polymers. Alle Kunden, auch in unterversorgten undaufstrebenden Märkten, profitieren von unserem kombinierten technischenKnow-how, der schnellen Markteinführung und den Bearbeitungszeiten. MAV wirdweiterhin unter seiner angesehenen Marke tätig sein und gleichzeitig Zugang zueinem globalen Vertriebsteam mit umfangreichen Kundenbeziehungen erhalten. Diesbietet Fenner Precision Polymers die Möglichkeit, zum globalen Marktführer fürschlüssellose Verriegelungsvorrichtungen zu werden. Die Akquisition ergänztunser Unternehmen durch technisches Design-Know-how, ermöglicht die vertikaleIntegration von Lösungen und verbessert unsere Positionierung in der globalenLieferkette erheblich."Fenner Precision Polymers hat jahrelang daran gearbeitet, eine frühereGeschäftsbeziehung zwischen MAV und Fenner Drives B-LOC Keyless Bushingswiederherzustellen. "Die damalige Partnerschaft zwischen unseren Unternehmen hatdazu beigetragen, den KLD-Markt in Nordamerika zu etablieren", so Krecek. "UnserZiel ist es, diese Zusammenarbeit wiederherzustellen, damit wir die jeweiligenStärken beider Unternehmen nutzen können, um unser Geschäft außerhalbNordamerikas auszubauen.""Der Ausdruck ,klein aber fein' hat lange Zeit den italienischenEinfallsreichtum definiert", so Sandro Zamboni, CEO von MAV. Obwohl es sich umein kleines Unternehmen handelt, ist das Know-how von MAV mit Blick auf die