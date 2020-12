Walcott beginnt im Silberprojekt Tyr mit den Feldarbeiten

Vancouver, British Columbia--(2. Dezember 2020) - Walcott Resources Ltd. (CSE: WAL) (FWB: WR2) (OTCPK: WALRF) (das „Unternehmen“ oder „Walcott“) gibt bekannt, dass das Unternehmen im Silberprojekt Tyr, an dem es zu 60 % beteiligt ist, mit den Feldarbeiten begonnen hat. Tyr liegt im Nordnordosten des australischen Bundesstaates New South Wales. Das Silberprojekt Tyr erstreckt sich über annähernd 300 Quadratkilometer und beherbergt zwei historische Silberminen, die zuletzt zwischen den Jahren 1920 und 1935 in Betrieb waren. Der Pachtvertrag wurde am 29. März 2018 für sechs Jahre unterzeichnet. Das Projekt befindet sich rund 20 km südwestlich der Stadt Tenterfield und ist über eine asphaltierte Straße erreichbar.