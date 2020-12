Eat Beyond richtet seinen strategischen Fokus auf den internationalen Food-Tech-Marktführer Singapur und unterzeichnet ein Marketingabkommen

Vancouver, B.C. – 2. Dezember 2020 – Eat Beyond Global Holdings Inc. (CSE: EATS) (FWB: 988) („Eat Beyond“ oder das „Unternehmen“), ein Investment-Emittent mit Fokussierung auf den internationalen Markt für pflanzliche und alternative Lebensmittel, berichtet über die Strategie hinter seiner jüngsten Beteiligung an den in Singapur ansässigen Lebensmitteltechnologiefirmen SingCell Tx Pte Ltd. („SingCell“) und TurtleTree Labs Pte. Ltd. („TurtleTree“).

„Der Aufbau eines erfolgreichen internationalen Portfolios macht es für uns notwendig, nicht nur einzelne Firmen, sondern auch externe Marktkräfte und Regierungseinflüsse zu berücksichtigen, die den Erfolg auf regionaler Ebene mitgestalten und erhöhen“, meint Patrick Morris, CEO von Eat Beyond. „Not macht erfinderisch, sagt man. Und im Fall von Singapur stimmt das auch. Dieses hochentwickelte Land verfügt über eine nur sehr kleine geographische Fläche, was entsprechende Einschränkungen für die heimische Landwirtschaft bedeutet. Man bemüht sich hier aktuell um die Versorgungssicherheit mit Lebensmitteln und um eine geringere Abhängigkeit von ausländischen Nationen bei der Versorgung mit Lebensmitteln. Die Grenzsperren infolge der Pandemie haben dieses Problem sehr wahrscheinlich weiter verschärft.“

Einem Bericht von Nature.com zufolge werden weniger als 1 % der Landfläche von Singapur für die Produktion von landwirtschaftlichen Lebensmitteln genutzt und mehr als 90 % der Lebensmittel werden importiert. Die Regierung von Singapur setzt alles daran, im Einklang mit ihrem „30 by 30“-Plan diese Zahlen soweit zu korrigieren, dass im Laufe des nächsten Jahrzehnts 30 % des Bedarfs an Lebensmitteln über die heimische Landwirtschaft abgedeckt werden können.

„Es ist davon auszugehen, dass bei den Technologien in Zusammenhang mit vertikaler Landwirtschaft, zellulärer Landwirtschaft, intelligenten Lieferketten und ähnlichen Bereichen enorme Fortschritte erzielt werden“, fügt Morris hinzu. „Wir haben uns die Firmen TurtleTree Labs und SingCell genauer angesehen und konnten feststellen, dass ihre Ziele eng auf die Prioritäten der Regierung abgestimmt sind. Wir sehen, dass sie Vieles richtig machen, indem sie ihr Produktangebot in die Wertschöpfungsketten für die zellbasierte Fleischproduktion und die zellbasierte Produktion von essentiellen Milchprodukten einbringen. Beide Firmen wurden bzw. werden von der Regierung in Singapur auch massiv durch Fördermittel unterstützt.“