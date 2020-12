Curo Fund Services entscheidet sich für Post Trade Processing-Lösung von SmartStream

Curo Fund Services benötigten eine Lösung, um ihre Anforderungen an die Handelsverarbeitung stärker zu kontrollieren und transparenter zu gestalten und um zahlreiche Datensilos aufzulösen und durch eine strukturierte End-to-End-Lösung zu ersetzen. TLM Aurora Trade Process Control von SmartStream wird den gesamten Transaktionslebenszyklus vom Zeitpunkt der Handelserfassung bis hin zur Allokation, Bestätigung und Abwicklung unterstützen. Mit der Einführung einer höheren Automatisierung und verbesserten Kontrolle trägt das Produkt dazu bei, das operative Risiko und die Kosten zu senken, die Marktvolatilität zu steuern und die aufsichtsrechtlichen Anforderungen auf der Käuferseite zu erfüllen. Darüber hinaus ist die Steigerung des Straight Through Processing (STP)-Niveaus von größter Bedeutung, da sich der Trade Enrichment-Prozess auf eine einzige zentrale Quelle statischer Daten stützt.

Wie SmartStream Technologies, der Anbieter für Transaktionsmanagementlösungen im Finanzbereich (Financial Transaction Lifecycle Management, TLM), heute bekanntgab, startet Curo Fund Services in Südafrika mit TLM Aurora Trade Process Control. Die Lösung konsolidiert Infrastrukturen von Anlageklassen und Geschäftsbereichen und sorgt dafür, dass die gesamte Handelsverarbeitung, das proaktive Ausführungsmanagement bis hin zur Abwicklung auf verifizierten Daten basieren. Dies steigert die Kosteneffizienz und verbessert die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.

Vincent Kilcoyne, EVP Product Management, SmartStream, dazu: „Wir sind sehr erfreut über die Zusammenarbeit mit Curo. Das Unternehmen setzt sich nachdrücklich dafür ein, Technologien so einzusetzen, dass sie echten geschäftlichen Nutzen und Kundenerfahrung bringen. Als Team waren wir in der Lage, die Daten aus ihren bestehenden Silosystemen zusammenzuführen und auf diese Weise eine komplette Rundumansicht auf ihre Systeme und Operationen zu erhalten. Neben der verbesserten Führung und Kontrolle führt dieser Ansatz darüber hinaus zu Kostensenkungen und effizienteren Back-Office-Operationen. Dies positioniert das Unternehmen für eine optimierte Erfüllung aufsichtsrechtlicher Anforderungen, und zwar sowohl jetzt als auch in Zukunft. Angesichts der Veränderungen, die sich in der Branche vollziehen, freuen wir uns auf die Zusammenarbeit mit Curo, um das Unternehmen bei seinen Wachstumszielen zu unterstützen und um seine Position als Marktführer in der Anlageverwaltung für seine Kunden weiter auszubauen“.

Barry Maggot, CEO, Curo Fund Services, erklärt: „Anlageverwaltungsfirmen vertrauen uns die Verwaltung von Vermögenswerten an. Daher ist es unsere Pflicht, unseren Kunden Effizienzsteigerungen zu ermöglichen und dafür zu sorgen, dass sie ihren Kunden stets den besten Service bieten können. Unsere stetigen Investitionen in Technologie unterstützen eine raschere Produktentwicklung bei unseren Kunden. Aus diesem Grund ist eine strengere Kontrolle unserer Aktivitäten in den Nachhandelsprozessen unerlässlich. Wir sind SmartStream und dem Professional Services Team für die nahtlose Implementierung dankbar. Wir sind sehr erfreut, dass wir zusammen mit SmartStream unsere Technologie- und Kontrollvorgaben erfüllen und eine Strategie ausarbeiten, die für unsere Kunden funktioniert und unser Wachstum unterstützt“.

Ein wesentlicher Aspekt von TLM Aurora Trade Process Control ist das proaktive Ausnahmemanagement, mit dem Probleme zum frühestmöglichen Zeitpunkt vorweggenommen werden können. Dies stellt sicher, dass Ausnahmen so früh wie möglich aufgegriffen und gelöst werden. Es konsolidiert die Abstimmung, die Ausnahmeverwaltung sowie Prozessabläufe in einer einzigen Anwendung. Sie ist in der Lage, ein breites Spektrum von Anlageklassen wie Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Devisen und Geldmärkte zu verarbeiten.

Besuchen Sie die Website: www.smartstream-stp.com

