Setelsa Security wählt SAFR von RealNetworks für die Bereitstellung von biometrischer Gesichtserkennung für sicheren Zugang

SEATTLE, Dec. 02, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Setelsa Security , ein Unternehmen der Amper-Gruppe und seit dreißig Jahren Branchenexperte für sichere Zugangs- und Anwesenheitskontrollsysteme, hat sich für SAFR von RealNetworks , Inc. (NASDAQ: RNWK) entschieden, um seinen Kunden in Großbritannien, Spanien, Portugal, Mexiko und Argentinien biometrische Gesichtserkennung für sicheren Zugang zur Verfügung zu stellen. Die Integration der SAFR-Gesichtserkennung wird die sicheren Zugangslösungen von Setelsa verbessern und es den Kunden ermöglichen, eine kontaktlose, gesichtsbasierte Authentifizierung einzusetzen.

Die Lebendigkeitserkennung und die hohe Erkennungsgenauigkeit für maskierte Gesichter machen SAFR zu einer kontaktlosen, sicheren Zugangslösung, die für den Einsatz in der Praxis optimiert ist.

"SAFR von RealNetworks ist eine äußerst solide, schlanke und leistungsstarke biometrische Lösung, die uns nicht nur Gesichtserkennung, sondern auch neue Innovationen wie Maskenerkennung bringt. Eine stark ausgeprägte Ethik-Komponente bei der Entwicklung und Nutzung der biometrischen Technologie von SAFR macht das Unternehmen zu einem perfekten Partner für Setelsa und unserem ausgewählten Kundenportfolio", sagt Sergio Gomez, CEO von Setelsa Security.

Die Partnerschaft integriert SAFR's KI-basierte Computervision-Technologie - Gesichtsdetektion, Gesichtserkennung und Maskenerkennung - in Setelsa's marktführende Zugangslösungen. Gesichtsbasierter sicherer Zugang hat viele Vorteile gegenüber traditionellen karten- oder pinbasierten Authentifizierungsmethoden und gegenüber alternativen biometrischen Verfahren wie der Autorisierung per Fingerabdruck. Die branchenführende Erkennungsgenauigkeit von SAFR für maskierte Gesichter, die jetzt über 98,85 % liegt, stellt sicher, dass die Personen keine persönliche Schutzausrüstung entfernen müssen, um an einem sicheren Zugangspunkt erkannt zu werden.

"Jüngste Forschungen zur Verbesserung der Lebendigkeitserkennung - einschließlich der Fähigkeit, betrügerische Versuche zur Fälschung von Identitäten aufzudecken und Echtzeitwarnungen auszugeben - haben die Bereitschaft von SAFR für sichere Zugangseinsätze in der realen Welt gestärkt. Diese Entwicklung ist zum Teil einem Forschungsstipendium von der United States Air Force zu verdanken, das RealNetworks gewährt wurde", sagt Eric Hess, Sr. Director of Product Management, SAFR von RealNetworks.