---------------------------------------------------------------------------

TUI AG einigt sich mit privaten Investoren, Banken und dem Bund auf ein Finanzierungspaket in Höhe von 1,8 Mrd. EUR, einschließlich einer Bezugsrechtskapitalerhöhung in Höhe von rund EUR 500 Mio. und einer wandelbaren stillen Einlage des Wirtschaftsstabilisierungsfonds in Höhe von EUR 420 Mio.



Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR



Die TUI AG hat sich mit der Unifirm Ltd., einem Bankenkonsortium, der KfW und dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF), auf ein weiteres Finanzierungspaket in Höhe von 1,8 Mrd. EUR geeinigt.



Dieses beinhaltet



- eine Bezugsrechtskapitalerhöhung über rund 500 Mio. EUR;

- eine in Aktien der TUI wandelbare stille Einlage des WSF in Höhe von EUR 420 Mio.;



- eine nicht wandelbare stille Einlage des WSF in Höhe von 280 Mio. EUR;

- eine Staatsgarantie über 400 Mio. EUR, oder alternativ eine entsprechende Erhöhung der nicht wandelbaren stillen Einlage des WSF; und

- eine zusätzliche Kreditlinie der KfW über 200 Mio. EUR und eine Prolongation der bestehenden Kreditlinie der KfW bis Juli 2022.



Das Finanzierungspaket stärkt die Position der TUI und stellt ihr eine in diesem volatilen Marktumfeld ausreichende Liquiditätsreserve zur Verfügung. Diese gleicht auch die bis zum Beginn der Sommersaison 2021 angenommenen Reisebeschränkungen aus. Das Paket wurde notwendig aufgrund der zunehmenden Reisebeschränkungen durch wieder ansteigende Infektionszahlen und ein damit verbundenes kurzfristigeres Buchungsverhalten einiger Kunden.

Das weitere Finanzierungspaket ergänzt die bisherigen Finanzierungsmaßnahmen der Bundesrepublik Deutschland in Form einer Kreditlinie der KfW in Höhe von insgesamt 2,85 Mrd. EUR und einer Optionsschuldverschreibung des WSF in Höhe von 150 Mio. EUR mit Optionsrechten auf rund 58,7 Mio. Aktien.

Das Finanzierungspaket umfasst eine Finanzierungsmaßnahme des WSF in Form einer stillen Einlage ohne Verlustbeteiligung, die in Aktien der TUI gewandelt werden kann, in Höhe von 420 Mio. EUR (Stille Einlage I), und eine weitere stille Einlage mit Verlustbeteiligung in Höhe von 280 Mio. EUR (Stille Einlage II).