RBC belässt PFIZER INC auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat Pfizer auf "Outperform" mit einem Kursziel von 43 US-Dollar belassen. Die Notfallzulassung des Corona-Impfstoffs von Pfizer und Biontech in Großbritannien sei die erste in Europa und lasse positive Rückschlüsse auf mögliche weitere Zulassungen in der Eurozone sowie in den USA zu, schrieb Analyst Randall Stanicky in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./gl/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2020 / 07:27 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2020 / 07:31 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.