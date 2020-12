Düsseldorf (ots) - PwC Sports Survey 2020: Die COVID-19-Pandemie verursacht

Umsatzeinbrüche auf dem globalen Sportmarkt von bis zu 40 Prozent, Erholung

frühestens im Jahr 2022 / Digitales Fan-Erlebnis ganz oben auf der

Entscheider-Agenda / E-Sport zeigt größtes Wachstumspotenzial /

Kollaborationsmodelle bieten Chancen für Investoren



Die Corona-Krise hat den globalen Sportmarkt im Jahr 2020 hart getroffen. Die zu

erwartenden Umsatzeinbrüche von bis zu 40 Prozent wirken sich verheerend auf die

verschiedenen Sportorganisationen aus, allen voran auf den Profifußball. Eine

spürbare Erholung soll spätestens 2023 eintreten. So lauten einige der

Kernergebnisse der deutschen Ausgabe der PwC Sport Survey 2020, den die

Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers (PwC)

Deutschland erstellt hat.





Die Studie beleuchtet neben dem globalen auch den deutschen Sportmarkt undspeziell die Chancen, die sich aus einer erfolgreichen Überwindung der Kriseergeben. Die befragten Entscheider räumen in diesem Zusammenhang sowohl demdigitalen Fan-Erlebnis als auch dem E-Sport einen immer größeren Stellenwertein. Untersucht wurde außerdem, wie strategische Kollaborationen dieSportlandschaft positiv verändern können.Erholung für deutsche Sportbranche frühestens im Jahr 2022Ein weiteres Kernergebnis der Studie: Die deutsche Sportindustrie war laut denbefragten Entscheidern im Vergleich zu anderen Branchen unterdurchschnittlich(37 Prozent) oder gar sehr schlecht (32 Prozent) auf die Folgen derCOVID-19-Pandemie vorbereitet. Vor allem der als krisenfest gehandelteBundesliga-Fußball kämpft mit schweren wirtschaftlichen Erschütterungen.Aufgrund von hohen Investitionen in Spieler und Infrastruktur konnten vieleprofessionelle Fußballclubs keine größeren Rücklagen bilden. Dadurch konnten siedas Einnahmen-Minus aus dem brachliegenden Ligabetrieb und Geisterspielen nichtkompensieren. Betroffen sind ebenso Sportarten wie Handball, Eishockey,Basketball und Volleyball.Die PwC-Studie prognostiziert eine spürbare Erholung, sobald Restriktionen beiSportereignissen aufgehoben und wirksame Impfstoffe bzw. Therapien gegenCOVID-19 verfügbar sind. Mit einer vollständigen Erholung der Branche istallerdings frühestens 2022/23 zu rechnen. "Die Pandemie führt den Sportmarkt ineine Krise. Sie kann aber auch als Katalysator für die Transformation desSportmarktes wirken. Insofern müssen kurzfristige Maßnahmen, die in der Notgetroffen wurden, nunmehr in eine mittelfristige Transformationsstrategieüberführt werden", sagt Dr. Joachim Englert, Mitglied der Geschäftsführung von