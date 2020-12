Neckarsulm (ots) - Lidl fordert die Einberufung eines Dringlichkeitsgipfels, umkonkrete Maßnahmen zur Unterstützung der deutschen Landwirtschaft auf den Weg zubringen. In einem Schreiben an Branchen- und Verbandsvertreter des Handels undder Landwirtschaft sowie an Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner schlägt derChef der Schwarz Gruppe, Klaus Gehrig, vor, pragmatische und unbürokratischeLösungen zu verfolgen, um für Landwirte eine Verbesserung der Situation zuerzielen. Gehrig macht deutlich, dass nur ein gemeinsames Vorgehen vonProduktion, Verarbeitung, Handel und Politik zum Erfolg führen kann.Während die Corona-bedingte Lage an den Weltmärkten zu aktuellen Verwerfungen inder heimischen Landwirtschaft führt, erklärte Gehrig, dass sein Unternehmen diegrundsätzlichen Gesetzesinitiativen gegen unfaire Handelspraktiken mitträgt:"Das allermeiste, was dort gesetzlich geregelt werden soll, ist bei uns schontägliche Praxis. Wir sehen uns als Partner der heimischen Landwirtschaft. Nahezu100 Prozent unserer Frischmilch und unseres Frischfleisches werden inDeutschland produziert und verarbeitet. Darüber hinaus erschließen wir fürdeutsche Landwirte ausländische Märkte. Das geht nur unter fairen Bedingungen."Während Gehrig Verständnis für die Proteste der Landwirte zeigt, macht ergleichzeitig deutlich, dass Blockaden von Lägern und Aktionen vor Filialen dieAusnahme sein müssten: "Wir haben eine Verantwortung den Verbrauchern gegenüber.Lange Blockaden erhöhen das Risiko, nicht ausgelieferte Lebensmittel vernichtenzu müssen. Daran kann niemandem gelegen sein."Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier(https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate) .Pressekontakt:Pressestelle Lidl Deutschland07132/30 60 90 · mailto:presse@lidl.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/58227/4780229OTS: Lidl