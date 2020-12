Ridecell sichert sich 45 Millionen Dollar in Serie C Finanzierungsrunde

San Francisco (ots/PRNewswire) - Runde unter der Leitung von Fort Ross Ventures

zur Unterstützung des verstärkten Wachstums des Unternehmens in Richtung

kommerzieller Flottenproduktlinien und Erschließung neuer Märkte.



Ridecell Inc. (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2996365-1&h=125568677&u=https

%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2996365-1%26h%3D270903472

3%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fridecell.com%252F%26a%3DRidecell%2BInc.&a=Ridecell+I

nc.) , die Nummer eins unter den High-Yield-Plattformen, auf die weltweit

führende Flotten für ihre digitale Transformation zurückgreifen, hat heute den

Abschluss einer Serie C-Finanzierungsrunde für 45 Millionen US-Dollar bekannt

gegeben. Die Runde wurde von dem neuen Investor Fort Ross Ventures geleitet und

schließt ebenfalls den neuen Investor Solasta Ventures ein. Bestehende

Investoren Activate Capital, DENSO, LG Technology Ventures und Initialized

Capital nahmen ebenfalls an der Runde teil.







Arbeitsabläufen für Flotten, Fuhrparks, Speditionen und Logistikunternehmen. Die

Coronakrise hat die Nachfrage von Verbrauchern und Unternehmen nach

Mietfahrzeugen gesteigert und den Bedarf an kontaktlosen Buchungs-, Entry- und

Drop-off-Lösungen erhöht. In den letzten Monaten haben führende Regierungs-,

Unternehmens-, Lkw-, und Flotten von Unternehmen im Bereich neue Mobilität,

darunter Penske, Toyota Schweden, Renault und AAA, Ridecell gewählt, um ihnen

bei der Automatisierung und Digitalisierung ihrer Dienste zu helfen. Ridecell

ermöglicht ihnen ein sicheres Fahrerlebnis und einen

24/7-Selbstbedienungsbetrieb ohne Bedienungspersonal oder dedizierte feste

Standorte, wodurch sowohl das Risiko als auch die Betriebskosten erheblich

reduziert werden.



"Mobilitätstechnologie war noch nie so entscheidend für Flottenbesitzer,

insbesondere mit dem Anstieg der Nachfrage aufgrund der globalen Pandemie",

sagte Ratan Singh, Principal bei Fort Ross Ventures. "Wir haben uns für eine

Investition in Ridecell entschieden, weil das Unternehmen sowohl über die

Teamdynamik als auch über die technischen Fähigkeiten verfügt, die erforderlich

sind, um die sehr unterschiedlichen Bedürfnisse der weltweit größten Flotten-

und Mobilitätsbetreiber zu erfüllen. Wir freuen uns, Ridecell bei seiner

globalen Expansion helfen zu können."



"Die führenden Flotten der Welt sind bereits mitten in ihrer digitalen

Transformation", sagte Aarjav Trivedi, CEO von Ridecell. "Durch die Coronakrise

wurde es dringend notwendig für sie, den digitalen Zugang zu ihren Flotten zu

beschleunigen, durch berührungslose Selbstbedienung über seine B2B- und Seite 2 ► Seite 1 von 2



Die Ridecell-Plattform bietet Datenanalysen und die Automatisierung vonArbeitsabläufen für Flotten, Fuhrparks, Speditionen und Logistikunternehmen. DieCoronakrise hat die Nachfrage von Verbrauchern und Unternehmen nachMietfahrzeugen gesteigert und den Bedarf an kontaktlosen Buchungs-, Entry- undDrop-off-Lösungen erhöht. In den letzten Monaten haben führende Regierungs-,Unternehmens-, Lkw-, und Flotten von Unternehmen im Bereich neue Mobilität,darunter Penske, Toyota Schweden, Renault und AAA, Ridecell gewählt, um ihnenbei der Automatisierung und Digitalisierung ihrer Dienste zu helfen. Ridecellermöglicht ihnen ein sicheres Fahrerlebnis und einen24/7-Selbstbedienungsbetrieb ohne Bedienungspersonal oder dedizierte festeStandorte, wodurch sowohl das Risiko als auch die Betriebskosten erheblichreduziert werden."Mobilitätstechnologie war noch nie so entscheidend für Flottenbesitzer,insbesondere mit dem Anstieg der Nachfrage aufgrund der globalen Pandemie",sagte Ratan Singh, Principal bei Fort Ross Ventures. "Wir haben uns für eineInvestition in Ridecell entschieden, weil das Unternehmen sowohl über dieTeamdynamik als auch über die technischen Fähigkeiten verfügt, die erforderlichsind, um die sehr unterschiedlichen Bedürfnisse der weltweit größten Flotten-und Mobilitätsbetreiber zu erfüllen. Wir freuen uns, Ridecell bei seinerglobalen Expansion helfen zu können.""Die führenden Flotten der Welt sind bereits mitten in ihrer digitalenTransformation", sagte Aarjav Trivedi, CEO von Ridecell. "Durch die Coronakrisewurde es dringend notwendig für sie, den digitalen Zugang zu ihren Flotten zubeschleunigen, durch berührungslose Selbstbedienung über seine B2B- und