Die Verhandlungen über den „Brexit“ gehen in die letzten Wochen. Am 31.12. endet die beschlossene Übergangsfrist. Die Erfahrung der vergangenen Jahre zeigt allerdings, dass Deadlines im Brexit-Poker eher einem Schwamm

Sehr viel wahrscheinlicher und von uns präferiert ist allerdings eine Entscheidung über einen ungeordneten oder geordneten Brexit in den kommenden 14 Tagen, vorzugsweise bereits an diesem Wochenende.

Entsprechend wollen wir im Folgenden den Optionsmarkt für die britische Währung auf Möglichkeiten untersuchen, mit einem Trade von der bevorstehenden Verhandlungsentscheidung zu profitieren. Betrachten werden wir den Markt für Optionen gegen den USD.

Wir möchten an dieser Stelle betonen, dass wir keine einfache Chartanalyse betreiben wollen oder eine exakte politische Prognose über den Ausgang der Verhandlungen stellen wollen, sondern dass wir abschätzen möchten, ob die aktuellen Optionspreise für unser präferiertes Brexitszenario einen „Wert“ darstellen; wobei wir den Wert so definieren, dass der aktuelle Optionspreis im Falle einer korrekten Prognose des Verhandlungsergebnisse genügend Potential bieten muss, um die Möglichkeit einer Fehlprognose ausreichend auszugleichen.

Dies mag Ihnen als Leser zunächst als ein sehr theoretisches Konstrukt erscheinen, ist aber in Wirklichkeit ein komplexerer Einblick in das Chance/Risiko Verhältnis eines Trades.

Definieren wir an dieser Stelle zunächst unsere Markterwartung. Wir gehen von einer Einigung auf einen geordneten Brexit in den kommenden zwei Wochen aus - mit einem nachfolgenden Anstieg des britischen Pfundes gegen den USD. Diesem Szenario geben wir eine Mindesteintrittswahrscheinlichkeit von 75 - 80%, d.h. würde man eine größere Anzahl gleichverteilter Tradeszenarien haben, wird man bei korrekt angenommenen Wahrscheinlichkeitsverteilungen in drei von vier Trades korrekt liegen (75%) oder gar in vier von fünf Trades (80%). Im Falle eines ungeordneten Brexits würde das britische Pfund dagegen deutlich an Wert verlieren und wir müssten den Optionspreis in diesem Fall als einen Totalverlust werten.

Zurückkommend auf das oben definierte Konzept eines „Wertes“ bei den zugrundeliegenden Optionen, können wir mit der vorliegenden Wahrscheinlichkeitsannahme nunmehr definieren, dass unsere drei Gewinntrades (75% Wahrscheinlichkeit) zusammen mindestens einen Gewinn in Höhe der einmal zu zahlenden Optionsprämie generieren müssen (Verlustfall), damit wir von einem werthaltigen Tradesetup reden können. Gehen wir von einer 80%-Wahrscheinlichkeit aus, verbessert sich unser Setup. In diesem Fall müssten vier Gewinntrades zusammen, zumindest die Optionsprämie verdienen.