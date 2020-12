Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

LPKF Neuer Chef im Aufsichtsrat Jean-Michel Richard ist neuer Aufsichtsrat bei LPKF. Das zuständige Gericht in Hannover hat ihn nach einem Vorschlag von Investoren bestellt. Die kommende Hauptversammlung am 20. Mai muss den 57jährigen in seinem Amt bestätigen. Richard hat in den …